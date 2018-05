Wie geht es weiter für Gold und die Goldunternehmen? - Eine Expertenrunde diskutiert

Auf der Mines & Money Conference in New York moderierte Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco News eine Diskussionsrunde zwischen verschiedenen Marktveteranen und Goldexperten, um die Zukunft des gelben Metalls vor dem Hintergrund steiger Zinsen und geringer Volatilität an den allgemeinen Märkten zu erörtern. Zu den Teilnehmern des Panels zählten Vince Lanci, ein erfahrener Trader und der Gründer von Ecobay Partners, Doug Groh, Vermögensverwalter bei Tocqueville, Ian Williams, der CEO vom Vermögensverwaltungsunternehmen Charteris, McGuire, ein Portfoliomanager für die texanischen Rentenkassen, und der Bergbauanalyst Chris Mancini von der Investmentfirma Gabelli Funds.Die Experten sprechen unter anderem über die Entwicklung des Goldpreises in den letzten Monaten und Jahren, über die Faktoren, die einen Ausbruch nach oben begünstigen könnten, und die allgemeine Stimmung am Markt. Sie sind sich darin einig, dass sich der Kurs trotz des vorherrschenden negativen Sentiments und der unterdurchschnittlichen Performance der Minengesellschaften relativ gut entwickelt hat. Doug Groh und Shayne McGuire zufolge liegt das entscheidende Kursniveau jedoch im Bereich von 1.360 - 1.370 $. "Wir haben diese Linie schon fünf- oder sechsmal getestet. Das ist der Widerstand, den der Kurs durchbrechen muss", sagt McGuire.Ian Williams weist darauf hin, dass andere Sektoren und insbesondere der Technologiesektor das Interesse der privaten und institutionellen Investoren weit stärker auf sich gezogen haben als der Goldmarkt. Dabei konzentriere sich mehr und mehr Kapital in immer weniger Wertpapieren - "eines der Anzeichen für ein Top am Aktienmarkt", meint Williams. "Alle Voraussetzungen für eine größere Korrektur der allgemeinen Aktienmärkte sind gegeben", glaubt der Profi-Investor. Dies sei einer der möglichen Katalysatoren, der das Interesse an Gold und anderen alternativen Anlagen künftig wieder wecken könnte.Darüber hinaus diskutieren die Experten auch die Situation und das Potential im Minensektor. Wie viele andere Analysten ist Vince Lanci der Ansicht, dass die Aktien der Goldunternehmen im Allgemeinen unterbewertet sind, gibt jedoch zu bedenken, dass derzeit kein Katalysator in Sicht sei, der eine allgemeine Aufwärtsbewegung des Sektors auslösen wird. "So lange es keine eindeutigeren Zeichen gibt, ist im Moment niemand bereit, die Risiken auf sich zu nehmen", fügt Shayne McGuire hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de