Resolute Mining Ltd.: Das ist ein neuer Goldfund!

Sehr gute Neuigkeiten heute von Resolute Mining Link ).Das Unternehmen hat 35 Kilometer von der Syama Mine auf dem Tabakoroni Gebiet (778.000 Unzen zu durchschnittlich 2,4 g/t Gold) weiter gebohrt. Man ist dabei innerhalb der Hauptzone auf weitere starke Goldmineralisierungen gestoßen (Main Zone).Noch besser finde ich den neuen Fund am nördlichen Ende. Dort wurden 6 Meter mit 71,9 g/t Gold entdeckt und dies ab einer Tiefe von nur 37 Metern. Auch 21 Meter mit 13,3 g/t Gold ab 84 Metern haben es in sich:Das sind tolle Nachrichten für Resolute! Die Pläne für den Abbau auf dem Gebiet sind bereits weit fortgeschritten. Die neuen Funde auf der Main Zone zeigen massives Potential in der Tiefe. Die exzellenten Treffer auf der nördlichen Zone zeigen massives Potential für den Abbau von hochgradigem oxidiertem Material nahe der Oberfläche!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport