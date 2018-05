Goldumfrage von Kitco News: Erholung der Goldpreise erwartet

Aus der regelmäßigen Umfrage, die das Nachrichtenportal Kitco News zur Stimmung am Goldmarkt durchführt, ging am Freitag hervor, dass Wall Street und Main Street in dieser Woche eine Erholung des Goldpreises erwarten.Gold hatte Ende der Woche wieder zurück zu seinem 1.300-Dollar-Niveau finden können. Katalysator hierfür seien unter anderem die fehlenden Anzeichen für eine geldpolitische Straffung durch den Offenmarktausschuss der Federal Reserve und das Absagen des Gipfels zwischen den USA und Nordkorea gewesen.In der vergangen Woche nahmen 18 Trader an der Umfrage teil. Elf von ihnen (61%) erwarten einen Anstieg der Goldpreise und vier von ihnen (22%) einen Rückgang. Drei Umfrageteilnehmer (17%) gehen von einer Seitwärtsbewegung oder unveränderten Preisen aus.Weiterhin stimmten 730 Kitco-Leser ab. Insgesamt 393 Teilnehmer (54%) prognostizierten einen Goldpreisanstieg bis zum Ende der Woche. 243 Teilnehmer hingegen (33%) nehmen eine bearische Position ein und 94 der Befragten (13%) erwarten Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de