Was ist die beste Anlagestrategie im Gold- und Silbersektor? - Expertendiskussion (Teil 2)

Auf der Mines & Money Conference in New York moderierte Daniela Cambone vom Nachrichtenportal Kitco News eine kürzlich eine Podiumsdiskussion zwischen verschiedenen Finanzprofis und Goldmarktexperten. Zu den Teilnehmern des Panels zählten Vince Lanci, ein erfahrener Trader und der Gründer von Ecobay Partners, Doug Groh, Vermögensverwalter bei Tocqueville, Ian Williams, der CEO vom Vermögensverwaltungsunternehmen Charteris, Shayne McGuire, ein Portfoliomanager für die texanischen Rentenkassen, und der Bergbauanalyst Chris Mancini von der Investmentfirma Gabelli Funds.Im zweiten Teil der Diskussionsrunde ging es in erster Linie um die besten Anlagestrategien im Edelmetallsektor. Hier vertreten die Experten teilweise recht unterschiedliche Ansichten. Ian Williams ist beispielsweise der Meinung, dass Silber das weitaus größere Aufwärtspotential hat und setzt mit seinem Fonds daher vor allem auf mittelgroße Silberproduzenten wie Fortuna MAG Silver und Endeavour Silver . Shayne McGuire glaubt dagegen, dass eine neue Aufwärtsbewegung im Edelmetallsektor nur dann möglich ist, wenn Gold zunächst den Weg vorgibt. Aus diesem Grund bevorzugt er derzeit Goldinvestments, insbesondere die Aktien von Royalty-Unternehmen wie z. B. Royal Gold , sowie die Aktien der Top-Goldproduzenten.Dough Groh erklärt, dass der Tocqueville-Fonds Anlagen in allen Bereichen des Goldsektors hält, aber immer 12-15% des Portfolios in physisches Gold investiert, welches in den Tresoren des Sicherheitsdienstleisters Brinks verwahrt wird. Mehr als 30% entfallen ihm zufolge auf größere Goldunternehmen, 15% auf Royalty-Unternehmen wie Franco-Nevada Wheaton Precious Metals , Royal Gold und Osisko Royalties , und weitere 15% auf Silberproduzenten wie Pan American Silver . Chris Mancinis Investmentunternehmen hält ebenfalls hohe Positionen in den Royalty-Unternehmen und in größeren Goldproduzenten wie Randgold Resources . Doch auch kleinere Unternehmen bieten seiner Einschätzung nach gutes Potential, daher ist Gabelli beispielsweise auch in Continental Gold und Gold Road Resources investiert.Vince Lanci bevorzugt ebenfalls Silberinvestitionen. "In der nächsten Macro-Rally wird Silber eine bessere Performance liefern als Gold. Daran kann kein Zweifel bestehen", sagt er. In Bezug auf physisches Gold vertritt er dagegen die Ansicht, dass dieses im Grunde genommen gar kein Investment ist. "Gold ist eine Versicherung. Gold sollte langweilig sein. Es wird nichts für Sie tun, als Ihr Dollarrisiko abzusichern. Wenn Sie Geld besitzen, sollte Sie auch Gold besitzen - als Absicherung."© Redaktion GoldSeiten.de