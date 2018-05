Hecla Mining - Ausbruchsversuch läuft

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company erfuhr aufgrund einer Übernahme im März die Abstrafung der Käufer. Allerdings sammelte sich im Bereich der Unterstützung um 3,25 USD die Nachfrage und so erholte sich die Aktie umgehend. Weitere Zugewinne erfolgten und nunmehr wird es im Rahmen eines möglichen Ausbruchs über 4,20 USD spannend. Notierungen darüber versprechen weiteres Potenzial bis 4,60 USD und dem folgend bis 5,30 USD.Unterhalb von 3,80 USD sollte man sich hingegen auf neuerliche Rücksetzer bis zum Level von rund 3,25 USD einstellen, bevor es im Worst-Case unterhalb davon bis 2,60 USD bzw. noch tiefer bis zur Marke von 2,00 USD abwärts gehen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.