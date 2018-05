European Lithium Ltd.: Minenbesichtigung

Wolfsberg, 29.05.2018 - European Lithium Ltd. (ASX: EUR) freut sich heute und morgen fast 100 Investoren (Retail und Institutionell), Politiker, Presse und Vertreter diverser Wirtschaftsorganisationen aus Wien, Berlin und Brüssel in Wolfsberg zur Minenbesichtigung begrüßen zu dürfen.Allen Teilnehmern bietet sich so die Möglichkeit sich persönlich nicht nur ein Bild vom Projekt und dem Team zu machen, sondern auch im Gespräch mit den anwesenden Fachleuten (z.B. den Subventionsgebern) deren dritte und vor allem neutrale Meinung zu hören.Im Nachhinein werden wir eine kurze Videoreportage zum Minentag veröffentlichen.Mit freundlichen GrüßenStefan Müller, Non-Executive DirectorBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den deutschsprachigen IR-Kontakt unter European.IR@europeanlithium.com.