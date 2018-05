Australien: Solide Goldproduktion im ersten Quartal

In den ersten drei Monaten dieses Jahres förderten die australischen Minen etwas weniger Gold als im vorhergegangenen Quartal. Dies meldete Kitco News gestern unter Berufung auf Angaben von Surbiton Associates, einer auf die Bergbaubranche spezialisierten Consultingfirma.Den Daten zufolge ist der Goldausstoß Australiens im Märzquartal um 7% auf 74 Tonnen gesunken. Im Dezemberquartal 2017 sei die Produktion mit 80 Tonnen jedoch auch ungewöhnlich hoch gewesen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2017 ergab sich demnach ein leichter Anstieg.Angesichts des schlechten Wetters und der daraus resultierenden Produktionsverringerung in einigen Minen sei das Ergebnis sogar als als "herausragend" anzusehen, meint Dr. Sarah Close, eine Direktorin von Surbiton Associates. Starke und anhaltende Regenfälle führen ihren Angaben nach zu Problemen beim Abbau und Transport des Roherzes, sodass die Minenbetreiber auf bereits zuvor aufgehaldete Lagerbestände zurückgreifen müssen, um einen gewissen Durchsatz der Aufbereitungsanlagen zu gewährleisten.Neben dem Wetter könnte jedoch eine neue Herausforderung auf die australischen Bergbauunternehmen zukommen. Dem Artikel zufolge zieht der Bundesstaat Western Australia eine Anhebung der gesetzlichen Abgaben auf die Goldproduktion in Erwägung. Dies könnte manche Produzenten in finanzielle Bedrängnis bringen."Im Goldbergbau bemüht man sich im Allgemeinen sehr darum, die Kosten niedrig zu halten, aber bei einigen Unternehmen liegen die All In Sustaining Costs, d. h. die gesamten Produktionskosten je Unze, derzeit über dem Goldpreis", erklärt Dr. Close. "Höhere Royalties wären ein sehr seltsamer Weg für die Regierung von Western Australia, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Produktivität der Goldindustrie zu fördern."© Redaktion GoldSeiten.de