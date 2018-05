Redzone Resources: Erteilung aller Claims in Arizona an neu gegründete Tochtergesellschaft

Vancouver, 25. Mai 2018 - RedZone Resources Inc. (TSXV: REZ, Frankfurt REZ, OTCBB: REZZF) (das Unternehmen oder RedZone) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen alle Bedingungen ihrer zuvor angekündigten Optionsvereinbarung (siehe Pressemeldung vom 2. August 2016) hinsichtlich des Erwerbs von 14 Erzgang-Claims in Arizona (die Optionsvereinbarung) erfüllt hat. Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung hat RedZone 100.000 Aktien (vier Monate Haltedauer) an die bisherigen Claim-Inhaber ausgegeben, sodass ihre neu gegründete Tochtergesellschaft Arizona Lithium Resources Ltd. nun alle ihre bisher in Option gehaltenen Claims des Konzessionsgebiets in Arizona hält. Das Konzessionsgebiet umfasst insgesamt 236 Claims auf 4.876 Acres.Das Unternehmen wartet auf seine Notice of Intent to Disturb-Genehmigung, die es dem Unternehmen erlaubt, in neunzehn (19) Bereichen, die bei den Splitterprobenahmen zu Beginn des Jahres als vorrangige Ziele identifiziert wurden, mit den Grabungen bis zu einer Tiefe von 20 Fuß zu beginnen. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse dieser Grabungen zur Identifizierung von Bohrzielen für die nächste für den Sommer geplanten Explorationsphase führen werden. Alle Voraussetzungen für die Grabungsgenehmigung sind erfüllt und das Unternehmen erwartet, dass die Genehmigung in Kürze erteilt wird.Darüber hinaus werden metallurgische Proben entnommen, um die Eignung des Materials für die Verarbeitung zu bestimmen. RedZone Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Fokus auf Metalle, die die rasche Entwicklung der Batterietechnik ausmachen und unterstützen. Die Stammaktien von RedZone sind an der TSX-V (REZ.V), an der Frankfurter Börse (REZ) und im OTC-Markt (REZZF) gelistet. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com oder unter www.redzoneresources.ca.Michael MurphyPresident und Chief Executive OfficerE-Mail: michael.murphy@redzoneresources.caWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit und/oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Potenzial für Gold und/oder Lithium auf Liegenschaften des Unternehmens, die voraussichtliche Beschaffenheit irgendwelcher Ansprüche, die die Belange der Liegenschaften des Unternehmens beinhalten, die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die Bedingungen innerhalb der Branche, die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen, die Unsicherheit der Probenergebnisse, den Zeitpunkt und die Ergebnisse der zukünftigen Explorationen und die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen als ungenau erweisen können, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden. Man sollte daher kein übermäßiges Vertrauen auf zukunftsgerichtete Aussagen setzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!