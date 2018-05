Peter Schiff: Genießen Sie die Ruhe vor dem Sturm

Der Wirtschaftsexperte Peter Schiff trat kürzlich als Hauptredner auf der International Mining Investment Conference in Vancouver auf. In seiner Präsentation sprach er über die Gefahren, die er derzeit angesichts der finanziellen Lage der Welt sieht und warnte die Investoren vor zu viel Selbstgefälligkeit.Die wirtschaftliche Entwicklung ist seiner Einschätzung nach keineswegs so positiv, wie sie oft dargestellt wird. In den USA wurde die Schätzung für das Wachstum im ersten Quartal bereits zweimal nach unten korrigiert, auf mittlerweile nur noch 1,9%. Schiff geht davon aus, dass dies der höchste Vierteljahres-Wert des Jahres 2018 bleiben wird und die kommenden Quartale noch schlechter ausfallen. Das von der US-Regierung entworfene, bullische Szenario eines Wirtschaftswachstums von 4-5% sei damit Geschichte.Dieses Wachstum sollte jedoch die Steuersenkungen und das Haushaltsdefizit ausgleichen, welches nun höher werden könnte, als bislang erwartet. "Die Defizite werden in die Höhe schießen und die treibende Kraft hinter einer substantiellen Abwärtsbewegung des Dollars und einer substantiellen Aufwärtsbewegung des Goldkurses sein", glaubt Schiff.Der Goldpreis entwickele sich derzeit noch seitwärts, weil die Märkte höhere Zinsen erwarten. Allerdings erwartet Peter Schiff, dass die US-Notenbank Fed aufgrund einer Verschlechterung der Wirtschaftslage nicht im Stande sein wird, die geplanten drei Zinsschritte in diesem Jahr durchzuführen."Wir befinden uns in einem perfektem Sturm aus explodierenden Defiziten, womit ich nicht nur das Haushalts-, sondern auch das Handelsdefizit meine, und die neuen Zöllen oder ein Handelskrieg werden das Problem nur weiter verschärfen", sagte der Ökonom während seiner Rede. Er fügt hinzu: "Die Wirtschaft kühlt sich ab. Der Dollar balanciert am Abgrund. Gold steht kurz vor einem Ausbruch nach oben."Derzeit scheint noch alles ruhig zu sein, doch Schiff zufolge ist das lediglich "die Ruhe vor dem Sturm". "Die drei wichtigsten Märkte - die Anleihen, Gold und der Dollar - entwickeln sich derzeit noch seitwärts, doch das ist die Vorbereitung für die Fortsetzung ihrer vorherigen Bewegungen. Für Gold bedeutet das eine Aufwärtsbewegung, für den Dollar eine Abwärtsbewegung und die Anleihen werden sinken, währen die Zinsen steigen."© Redaktion GoldSeiten.de