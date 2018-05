Sovereign Metals Ltd.: Tests deuten auf höhere Produktion hin

Sovereign Metals hat im Zuge der laufenden Vormachbarkeitsstudie (PFS) umfangreiche Verarbeitungstests bei ALS Global in Perth durchgeführt ( Link ).Es wurde eine Anlage getestet, die nicht nur das sehr weiche Saprolith verarbeitet, sondern bei der man auch das festere verwitterte Grundgestein verarbeiten kann. Hierzu soll ein kleiner Kieselbrecher eingesetzt werden.Die Test haben sehr gute Ergebnisse gezeigt, wenn man 85% des Saprolith nimmt und 15% des festeren Grundgesteins. Die durchschnittliche Ausbeute lag bei 89% und der Gesamtgrafitgehalt zwischen 96% und 98%:Das ist alles sehr technisch und vereinfacht ausgedrückt bedeuten diese Testergebnisse, dass Sovereign Metals Ltd. nicht wie in der Scoping-Studie angenommen, nur das ganz weiche Saprolith abbauen, sondern auch gleich das verwitterte Grundgestein beimischen kann und dies mit kleinen Veränderungen zu Beginn des Verarbeitungsprozesses.Kurz um kann man nach diesen Ergebnissen davon ausgehen, dass die jährliche Produktionsleistung in der Vormachbarkeitsstudie vermutlich höher ausfallen wird, als noch in der Scoping-Studie angenommen.Wie in der heutigen Meldung zu lesen, wird die neue Ressourcen-Kalkulation für das Grafit-Projekt Anfang Juni erwartet. Heute haben wir den 29. Mai, es sollte also nicht mehr allzu lange dauern.Die PFS liegt ebenfalls im Zeitplan und die Fertigstellung dieser Studie ist für Juli 2018 vorgesehen:Derartige Meldungen interessieren Spekulanten meist nicht, da sie selten die Kurse beeinflussen. Doch für das Unternehmen sind diese Erkenntnisse natürlich extrem wichtig, für mich ebenfalls.Ich habe schon einige Projekte den Bach runtergehen sehen, da die Metallurgie vor Produktionsbeginn nicht ausreichend beachtet und nicht sorgfältig genug geprüft wurde. Nun bin ich kein Minen-Ingenieur oder Experte die für Ausbeute von Rohstoffen, doch was ich lese, gefällt mir.Ich schließe daraus, dass die PFS vermutlich eine höhere jährliche Produktion anzeigen wird, was die Rentabilität des Projektes steigern sollte, wenn die Kosten weiterhin im Rahmen bleiben.Als nächstes werden wir dann die neue Ressourcenkalkulation sehen.Eine interessante Studie zum Thema Grafit hat Cloudminer veröffentlicht. Sie können diesen Report als PDF-Datei auf der Webseite abrufen: www.thecloudminer.com/online_resourcesEs wurden einige Vergleiche angestellt, auch Sovereign Metals kommt vor.So zum Beispiel bei der Flockengröße und dem durchschnittlichen Grafit-Gehalt im Konzentrat. Wir sehen, dass Malingunde mit den besten Projekten mithalten kann. DUWI gehört ebenfalls Sovereign, doch dieses Gebiet sehe ich als zweite Wachstumsoption für die Zukunft an, auch wenn andere Unternehmen diese Art von Hard-Rock-Projekten in die Entwicklung bringen möchten: