Pan American Silver vor Kaufsignal

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: StockCharts.com

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der Silberpreis verhielt sich unlängst stabil im Vergleich zum Goldpreis, welcher mit den letzten Reaktionstiefs ein Verkaufssignal generierte. Bislang blieb jedoch weiterer Verkaufsdruck aus und Silber befindet sich sogar noch immer in der seit Februar etablierten Range. Diese Stabilität kennzeichnet sich auch bei der kanadischen Silbermine Pan American Silver Corp. und somit befindet sich der Minentitel sogar kurz vor einem Kaufsignal. Mehr dazu im Fazit.Der seit Dezember 2017 eingeschlagene Aufwärtsimpuls ist bei der Aktie absolut intakt. Dies wurde mit dem neuen Verlaufshoch vom 11. Mai bei 18,75 USD unterstrichen und so streben die Notierungen weiter gen Norden. Aufgrund des gestrigen Feiertages den USA wird zum heutigen Wochenauftakt die Spannung groß sein, ob der Anstieg über das bisherige Monatshoch gelingt. Faktisch wäre oberhalb von 18,75 USD mit einer weiteren Performance bis zum Widerstandsbereich von 20,50 bis 21,00 USD zu rechnen.Das bisher angelaufene Monatsergebnis von +11,85% besitzt folglich weiteres Ausbaupotenzial, sodass der Hochpunkt aus dem Handelsjahr 2016 bei 21,59 USD durchaus wieder auf die Agenda rücken könnte.Demgegenüber müsste man sich bei einem Rückgang unter die Marke von 17,00 USD auf eine weitere Schwächephase bis 16,50 USD und darunter bis rund 15,00 USD einstellen. Ob sich dort die Kurse stabilisieren können, bleibt allerdings abzuwarten. Denn anhaltende Schwäche dürfte das bisher äußerst konstruktiv wirkende Chartbild sichtliche eintrüben.Speziell bei einem Abtauchen unter 15,00 USD wäre im Nachgang mit Abgaben bis 14,30 bzw. 14,00 USD zu rechnen, bevor darunter eine größere Abwärtswelle bis zur Marke von 12,60 USD erfolgen sollte.Das aktuell freundliche Bild würde mit einem Anstieg über 18,75 USD zusätzliche Bestätigung finden. Weitere Zugewinne bis zur Widerstandszone von 20,50 bis 21,00 USD sollten dementsprechend einkalkuliert werden. Ein nachfolgender Sprung über das Hoch des Jahres 2016 bei 21,59 USD dürfte weitere beflügelnd wirken.Erschöpfen sich die Käufer, wäre speziell unterhalb von 17,00 USD mit weiteren Rücksetzern bis 16,50 USD und tiefer bis circa 15,00 USD zu rechnen. Kurse unterhalb von 14,69 USD würden die Lage weiter eintrüben und Rücksetzer bis zur Zone von 14,30 bis 14,00 USD generieren. Notierungen unter 14,00 USD würden weitere Verluste bis 12,60 USD zulassen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.