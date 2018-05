Spitfire Materials: Neue Analyseergebnisse bestätigen Kontinuität hochgradiger unterirdischer Ressource

Die Analysen der kürzlich durchteuften Abschnitte zeigen hohe Gehalte von bis zu 19,31 g/t Au in den Erzgängen Alpha und Phi und bestätigen die Qualität und Konsistenz der Mineralisierung- Weitere Ergebnisse aus einem kürzlich abgeschlossenen Ressourcen Infill- und Expansions-Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Grundstück des Aphrodite Gold-Projekts in der Nähe von Kalgoorlie in Westaustralien.- Die Ergebnisse von sieben weiteren Diamantbohrungen haben die Kontinuität der unteren Erzgänge Alpha und Phi und das aktualisierte geologische Modell des Unternehmens bestätigt. Zu den wichtigsten Assays gehören:- 18APD010-9,6 m mit einem Gehalt von 6,28 g/t Au ab 139,4 m Tiefe, einschließlich- 1,9 m mit 19,31 g/t ab 145,9 m Tiefe- 2,1 m mit 3,13 g/t Au ab 156,2 m- 18APD004-1 m mit 4,57 g/t Au ab 44 m- 1 m mit 3,01 g/t Au ab 55 m- 11 m mit 1,66 g/t Au ab 68 m, davon 2 m mit 6,78 g/t ab 70 m Tiefe- 1 m mit 3,88 g/t Au ab 380 m- 3 m mit 3,29g/t Au ab 394 m- 6 m mit 7,09g/t Au ab 526 m- 18APD011-3,7 m mit einem Gehalt von 7,90 g/t Au ab 413,73 m Tiefe- 18APD009 -1 m mit 8,16 g/t Au ab 170 m Tiefe- 10 m mit 2,46 g/t Au ab 298 m einschließlich 5 m mit 3,64 g/t ab 298 m Tiefe- Es wurde mit einem neuen Diamantbohrprogramm über 6000 Meter begonnen, um das neu definierte Explorationsziel zwischen 150 m und 500 m Tiefe in den Erzgängen Alpha und Phi zu untersuchen (siehe ASX Pressemitteilung vom 16. Mai 2018).- Die Ergebnisse bestätigen, dass bei Aphrodite ein bedeutendes Goldvorkommen zu Tage tritt, das für Spitfire der Grundstein für eine langfristige Goldförderung in der Region North Kalgoorlie darstellen könnte.29. Mai 2018 - Spitfire Materials Ltd. (ASX: SPI) freut sich, mitteilen zu können, dass nach den positiven Untersuchungsergebnissen zur Qualität und Konsistenz der beiden wichtigsten hochgradigen unterirdischen Erzgänge bereits ein neues Erweiterungs-Diamantbohrprogramm über 6000 Meter auf seinem vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen, 1,26 Mio Unzen schwerem und wichtigsten Goldprojekt Aphrodite begonnen hat, das sich 65 km nördlich von Kalgoorlie in den östlichen Goldfeldern von Westaustralien befindet (siehe Bild 7).Die jüngste Bohrrunde lieferte weitere sehr ermutigende Ergebnisse und bestätigte Qualität und Konsistenz einer Mineralisierung von 1,4 Mio. t mit 7,5 g/t für 332.000 Unzen Gold in der unterirdischen abgeleiteten Ressource (siehe ASX-Pressemitteilung vom 25. Januar 2018). Diese Ergebnisse untermauern die Absicht des Unternehmens, die abgeleitete Ressource als Eckpfeiler seiner Entwicklungsprojekte aufzuwerten.Der Geschäftsführer von Spitfire, Herr John Young, sagte dazu: Seitdem wir letztes Jahr das Aphrodite Projekt im Rahmen des Zusammenschlusses mit Aphrodite Gold übernommen haben, konnten wir in vielen Bereichen erhebliche Fortschritte erzielen. Die bisher abgeschlossenen Arbeiten haben gezeigt, dass Aphrodite ein hochgradiges Goldvermögen mit einer ausreichenden Größe, Qualität und einem Wachstumspotenzial ist, um für Spitfire die Ausgangsbasis für eine langfristige Goldförderung in der Region Kangoorlie zu bilden.Mit dem vor kurzem abgeschlossenen erfolgreichen Tiefenbohrprogramm haben wir Gewissheit über die Konsistenz und Qualität der Lagerstätte erhalten und konnten ein neues Explorationsziel in den Erzgängen Phi und Alpha verorten, das derzeit in einer neuen Bohrphase getestet wird.Die neuesten Analysen der nächsten sieben Bohrlöcher bestätigen die Kontinuität des unteren Abschnitts des Erzgangs Alpha über 300 Meter und ergaben unter anderem folgende Spitzenwerte: 9,6 m mit einem Gehalt von 6,28 g/t Au ab 139,4 m Tiefe, einschließlich 1,9 m mit 19,31 g/t ab 145,9 m Tiefe (18APD010), 6 m mit 7,09g/t Au ab 526 m Tiefe (18APD004) und 1 m bei 8,16g/t Au ab 170 m (18APD009) (in Tabelle 2 finden Sie alle Daten). Die Analysenergebnisse der beiden verbleibenden Bohrlöcher werden voraussichtlich in den nächsten Wochen eintreffen.Unter dem folgenden Link finden Sie die Original-Pressemeldung in englischer Sprache, einschließlich Tabellen und JORC-Code: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180529/pdf/43vckqnxqz73f0.pdfhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43515/SPI ASX Drilling Results Aphrodite 29 May 2018 (Control version - final)_DEPRcom.001.pngBild 1: Querschnitt 6.659960 mNhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43515/SPI ASX Drilling Results Aphrodite 29 May 2018 (Control version - final)_DEPRcom.002.pngBild 2: Querschnitt 6.659560 mNhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43515/SPI ASX Drilling Results Aphrodite 29 May 2018 (Control version - final)_DEPRcom.003.pngBild 3: Querschnitt 6.659.720 mNhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43515/SPI ASX Drilling Results Aphrodite 29 May 2018 (Control version - final)_DEPRcom.004.pngBild 4: Querschnitt 6.660.000 mNhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43515/SPI ASX Drilling Results Aphrodite 29 May 2018 (Control version - final)_DEPRcom.005.pngBild 5: Querschnitt 6.659.920 mNhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43515/SPI ASX Drilling Results Aphrodite 29 May 2018 (Control version - final)_DEPRcom.006.pngBild 6: Bohrloch-LageplanDas Goldprojekt Aphrodite liegt 65 km nördlich von Kalgoorlie in den Eastern Goldfields von Westaustralien und hat eine lange Geschichte der Exploration und Ressourcenschätzungen, die von seiner Entdeckung bis Mitte der 1990er-Jahre von mehreren Parteien vorgenommen wurden.Die Lagerstätte Aphrodite umfasst fünf aneinander angrenzende Bergbaukonzessionen, die zu 100 % im Eigentum von Aphrodite stehen. Allen fünf Konzessionen wurde eine Laufzeit von 21 Jahren eingeräumt, wobei das früheste Ablaufdatum im Jahr 2028 liegt.Die Mineralisierung von Aphrodite mit einer aktuellen Mineralressourcenschätzung liegt in der Formation Kalgoorlie des Yilgarn-Kratons und in der tektonischen Zone Bardon - einer High-Strain-Zone in suprakrustalem Gestein, die sich ca. 120 km nördlich von Kalgoorlie erstreckt. Die Lagerstätte Aphrodite umfasst eine Reihe von intermediären bis felsischen Porphyren, die in eine Abfolge von Basalten und in epiklastisches Gestein überwiegend vulkanischen Ursprungs intrudiert sind. 