Silber - Langeweile hoch 10! Wie lange noch?

Wäre Silber eine lebende Person, träfe der Spruch "Dem kann man ja im Gehen die Schuhe besohlen!" wie die Faust aufs Auge zu. Abgesehen von ein paar tageweisen schnellen Ausreißern nach oben und nach unten, passiert seit Wochen und Monaten unterm Strich kaum etwas. Silber hat es sich charttechnisch in der Seitwärtsbewegung so richtig gemütlich gemacht. Erlösung würde nur eine ganz konkrete Marke bringen!Nach der letzten Einschätzung vom 24. April "Silber - Wie das Kaninchen vor der Schlange" steht Silber leicht mit 0,3 USD leicht tiefer. Zwei weitere Male wurde seitdem am 1. und am 16. Mai die schon viel zitierte Unterstützungszone zwischen ca. 15,80 und 16,15 USD von "oben" angestochen. Und auch in diesen Fällen gab es sogleich eine bullische Reaktion.Allerdings konnte damit noch immer keine stabile Aufwärtsbewegung, geschweige denn ein Kaufsignal, initiiert werden. Die Kurse pendeln um 16,50 USD und kommen nicht einmal über 17 USD hinaus. Genau das wäre aber die Bedingung für eine neue große Aufwärtsbewegung: Ein beherzter und impulsiver Sprung über den Abwärtstrend bei ca. 17,10 USD bzw. über die Widerstandszone um 17,20/17,50 USD.Wer also bei Silber mit einem Einstieg liebäugelt, sollte - trotz des großen Aufholpotenzials zu Gold - auf ein halbwegs handfestes Signal warten. Oder alternativ auf Silber-Aktien, wie zum Beispiel Pan American Silver , ausweichen, die stellenweise charttechnisch deutlich besser aussehen als Silber selbst und mitunter schon kurz vor Kaufsignalen stehen.© Robert SchröderOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.