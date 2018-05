Gold: Doch nur ein bärischer Pullback?

Ein Doppeltop bei 1.366 USD beendete den mehrmonatigen Aufwärtstrend bei Gold Anfang April und das Edelmetall ging in eine steile Korrektur über. Mit dem Bruch der Unterstützung bei 1.301 USD wurden im Mai zunächst die Chancen auf eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends vergeben und die nächsttiefere Unterstützung bei 1.285 USD punktgenau angesteuert. Dort folgte ein Anstieg, der zwar zu einem Rücklauf an die 1.301 USD-Marke führte, dessen Dynamik in den letzten Tagen jedoch merklich abebbte. Noch sind die Bullen am Zug. Einen Rücksetzer unter 1.290 USD dürfen sie sich allerdings nicht erlauben.Aktuell notiert der Goldpreis direkt an der Kreuzwiderstandszone bei 1.301 USD und muss diese Marke nachhaltig durchbrechen, damit man statt des bisherigen Pullbacks von einem neuen kurzfristigen Aufwärtstrend sprechen kann. Oberhalb von 1.290 USD haben die Käufer diese Chance noch und könnten Gold nach einem Ausbruch über 1.301 USD bis 1.310 USD und anschließend auch bis an den Widerstand bei 1.325 USD antreiben. Wird die Barriere ebenfalls überwunden, wäre ein übergeordnetes Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.341 USD aktiv.Abgaben unter 1.290 USD würden dagegen für den nächsten Test der 1.285 USD-Marke sorgen. In diesem Fall wäre der kurze Anstieg der letzten Tage neutralisiert und damit dem Ausbruchsversuch über 1.301 USD die Dynamik genommen. Diese müsste nach einer Bodenbildung an der 1.285 USD-Marke neu aufgebaut werden. Allerdings wäre dann ein weiterer Ausbruchsversuch über 1.301 USD ausgehend von dieser wichtigen Unterstützung möglich.Ein Bruch der 1.285 USD-Marke hätte dagegen die Fortsetzung des Abwärtstrends bis 1.265 USD zur Folge. Aber auch an dieser Stelle könnte der Abwärtstrend seit 1.366 USD enden und ein weiterer steiler Anstieg starten. Unterhalb der Marke wären dagegen die Bären auch auf mittlere Sicht am Zug und dürften Gold bis 1.236 USD abverkaufen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG