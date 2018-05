"Jetzt sollte man sein Auge auf Gold werfen" - BMO

Der Goldmarkt bewegt sich auf einen "idealen Punkt" zu, an dem sich makro- und mikroökonomische Fundamentaldaten übereinstimmend ausrichten, so hieß es laut Kitco News in einem Bericht der Investmentbank BMO Capital Markets. Deshalb sollten die Investoren zum aktuellen Zeitpunkt aufmerksam bleiben.BMO erhöhte die Goldpreisprognose für dieses Jahr um 4% auf 1.327 Dollar je Unze und hob vor allem die Inflation und die Widerstandsfähigkeit des gelben Edelmetalls gegenüber dem steigenden US-Dollar hervor. Einer der Treiber, der Gold dieses Jahr unterstützen solle, sei die physische Nachfrage nach dem Metall."Wir erwarten, dass geopolitische Risiken und wachsende Sorgen um die US-amerikanische Wirtschaft dafür sorgen werden, dass sich makroökonomisch denkende Investoren weiterhin für Gold interessieren werden. Damit besteht noch immer das Potential für einen idealen Punkt, an dem sich sowohl makro- als auch mikroökonomische Fundamentaldaten ausnahmsweise einmal positiv für Gold ausrichten", hieß es zudem im Bericht von BMO.Weiterhin sehen die Analysten gute Möglichkeiten am Markt der Goldbergbauaktien. Am Edelmetallmarkt würde derzeit zu sehr niedrigen Kursen gehandelt, was eine einladende Investitionsmöglichkeit darstelle.© Redaktion GoldSeiten.de