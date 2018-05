Cartier Resources durchteuft 525 m unterhalb der Mine Chimo 4,8 g/t Gold auf 4,0 m

Bohrloch von Bis Länge (m)Au Zonen-Clust

(m) (m) (g/t) er

(

Zonen 5)

CH17-47A 1462,5 1466,5 4,0 4,8 5M, 5B,

5BS



und 5M2

einschließ1462,5 1463,5 1,0 7,2

lich



enthalten 1460,6 1486,4 25,8 1,0

in



enthalten 1460,6 1525,0 64,4 0,5

in



CH17-47E 1474,0 1476,0 2,0 7,4

einschließ1475,0 1476,0 1,0 13,6

lich



enthalten 1472,0 1480,0 8,0 2,1

in



enthalten 1394,0 1480,0 86,0 0,4

in



CH17-46AE 1142,0 1144,0 2,0 3,5

enthalten 1137,5 1145,0 7,5 1,2

in



enthalten 1096,0 1145,0 49,0 0,6

in

Val-dOr, 29. Mai 2018 - Cartier Resources Inc. (TSX-V: ECR) (Cartier oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen 525 Meter unterhalb der tiefsten Stollen der Mine Chimo (Abbildung http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=ab289268-d4ff-432b-bc75-dfa545d2ec0d), die 45 Kilometer östlich von Val-dOr liegt, ein 4,0 Meter mächtiger Abschnitt mit 4,8 g/t Gold durchteuft wurde. Diese neuen Ergebnisse wurden im Rahmen einer Durchschneidung in 1.350 Meter Tiefe in der geometrischen Ausdehnung des Hauptgoldzonen-Clusters (Zonen 5), die Zweidrittel (2/3) der in der Mine geförderten 379.012 Unzen lieferte (Quelle: MRNF, DV85-05 bei 97-01), ermittelt.Auf diesem Tiefenniveau wurden weitere Abschnitte mit 7,4 g/t Gold auf 2,0 Metern innerhalb von 8,0 Metern mit 2,1 g/t Gold durchschnitten (Tabelle). Diese neuen Ergebnisse stammen aus dem laufenden Tiefenbohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 8.000 Metern, das Teil des 34.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im Konzessionsgebiet ist.Diese Ergebnisse ergänzen die am 20. März 2018 (7,6 g/t Gold auf 5,0 Metern - einschließlich 12,2 g/t Gold auf 2,5 Metern - innerhalb eines 60,0 Meter breiten Abschnitts mit 1,0 g/t Gold) und am 27. März 2018 veröffentlichten Bohrergebnisse (8,5 g/t Gold auf 3,5 Metern - einschließlich 14,6 g/t Gold auf 2,0 Metern - innerhalb eines 71,0 Meter breiten Abschnitts mit 1,0 g/t Au). Diese Bohrergebnisse bestätigen allesamt die Kontinuität der Goldmineralisierung innerhalb des Hauptzonen-Clusters in der Tiefe unterhalb der Mine Chimo (Abbildung http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=ab289268-d4ff-432b-bc75-dfa545d2ec0d ).Die Längen werden entlang der Bohrkernachse ausgedrückt. Die wahre Mächtigkeit wurde nicht ermittelt.Das Bohrprogramm unterhalb der Mine Chimo - bestehend aus zwei Pilotlöchern, die einen Tiefenzugang für die Niederbringung von 18 bis 24 Abzweigungslöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 8.000 Metern bieten - hat die Ausläufer der wichtigsten Goldzonen (Abbildung http://www.ressourcescartier.com/fr/sites/RessourcesCartier2/Media.ashx?MediaId=ab289268-d4ff-432b-bc75-dfa545d2ec0d ) ausreichend durchteuft. Goldabschnitte, die jenen auf der tiefsten Strosse der Mine ähneln, wurden jetzt noch 525 Meter tiefer bestätigt, sagte Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.Alle anderen Analyseergebnisse der drei Bohrgeräte, die derzeit im Konzessionsgebiet rund um die Mine Chimo in Betrieb sind, stehen noch aus.Den Lesern wird empfohlen, das 3D-VIDEO auf der Webseite von Cartier anzusehen. Das 3D-Video ermöglicht eine Visualisierung der unterschiedlichen goldhaltigen Strukturen im Konzessionsgebiet Mine Chimo sowie der wichtigsten Komponenten wie Mineninfrastruktur, goldhaltige Zonen, die noch nicht explorierten Bereiche mit Goldabschnitten und die 281 Ziele des laufenden Bohrprogramms. Im Video sind die Mineralisierungsstrukturen 5M, 5B, 5BS und 5M2 dargestellt.- Aus der Mine Chimo wurden 379.012 Unzen Gold gefördert (MERN DV 85-05 bis DV-97-01).- Cartier besitzt sämtliche Rechte (100 %) am Konzessionsgebiet.- Das Konzessionsgebiet ist ganzjährig auf dem Straßenweg erreichbar und befindet sich im Nahbereich von Auftragsmühlen.- Zwischen 1964 und 1997 wurde von 3 unterschiedlichen Produzenten aus 14 Zonen mit Unterbrechungen Golderz gefördert.- Die Mineninfrastruktur besteht aus einem Netz aus Stollen, die auf 19 Ebenen verteilt und zwischen 80 Meter und 870 Meter tief sind. Verbunden sind sie über einen 965 Meter tiefen, aus drei Kammern bestehenden Schacht. Das Fördergerüst und die obertägigen Anlagen wurden 2008 abgebaut, die Stromversorgung und die Sandgrube sind aber immer noch vorhanden.- Laufendes Bohrprogramm über 34.000 Meter (2017 - 2018): 8.000 Meter im Bereich tiefliegender Ziele unterhalb der historischen Abbaustätten, 26.000 Meter im Bereich der Ausläufer zahlreicher Goldzonen in der Tiefe und in seitlicher Richtung. Das Bohrprogramm besteht insgesamt aus:o 23 Goldzonen;o 62 - 66 Bohrlöchern in 177 Ausläufern der bekannten Goldzonen;o bis zu 281 goldführenden Strukturen, die im Rahmen der Bohrungen durchquert wurden.Cartier Resources wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Firmensitz in Val d'Or in der kanadischen Provinz Quebec. Quebec gilt aufgrund seiner von Rohstoffen dominierten Geologie, seines günstigen Steuersystems und seiner dem Bergbau wohlgesinnten Regierung konsequent als eines der bergbaufreundlichsten Rechtssysteme der Welt. Im Jahr 2017 wurde die Provinz Quebec vom Fraser Institut neuerlich zu einem der für Investoren attraktivsten Rechtssysteme der Welt gekürt.- Das Unternehmen verfügt mit 13 Millionen Dollar an Bankreserven über eine hohe Liquidität und kann auf bedeutende Firmeninvestoren und institutionelle Investoren wie Agnico Eagle Mines, JP Morgan UK sowie die Quebec Investment Funds zählen.- Cartier konzentriert sich im Rahmen seiner Strategie auf Goldprojekte, die sich bereits in einem relativ weit fortgeschrittenen Stadium befinden und umfangreiches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in seitlicher Richtung und in der Tiefe aufweisen.- Das Unternehmen besitzt im Grünsteingürtel Abitibi in der Provinz Quebec ein Portfolio aus Explorationsprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium. Abitibi ist eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt, wobei der Rohstoffschwerpunkt hier auf Golderzen liegt.- Ziel des Unternehmens ist es, seine vier Hauptprojekte in Form von Bohrprogrammen zu erschließen. All diese Projekte wurden in den vergangenen Jahren zu sehr vernünftigen Bewertungen übernommen. Sie sind allesamt für Bohrtätigkeiten aufgeschlossen und es wurden bereits Bohrziele ermittelt, die den Lagerstätten, die für jedes einzelne Projekt abgegrenzt wurden, sehr ähnlich sind.- Das Projekt Mine Chimo ist ein historischer Goldproduzent. Für drei weitere Projekte - Wilson, Benoist und Fenton - liegen historische Ressourcenschätzungen vor.- Im Jahr 2018 soll im Rahmen eines 34.000 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms der Wert des Projekts Mine Chimo gesteigert werden.Alle in dieser Pressemeldung erwähnten Längen wurden entlang des Bohrkerns gemessen. Die NQ-Kernproben werden auf eine Korngröße von bis zu 80 % Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 8 Mesh zerkleinert und anschließend auf eine Korngröße von bis zu 90 % Siebdurchgang bei einer Maschenweite von 200 Mesh pulverisiert. Cartier fügt dem Probenstrom zur Qualitätskontrolle 5 % zertifizierte Standardproben und zusätzlich 5 % sterile Proben hinzu. Die Proben werden im Labor Techni-Lab (Actlabs) in Ste-Germaine-Boulé (Quebec) ausgewertet. Die 50 g-Einwaagen werden anhand einer Brandprobe und einer Atomabsorption analysiert. Bei allen Proben, die sichtbares Gold aufweisen, werden 1000 g Gestein direkt anhand der Metallsiebung analysiert.Der wissenschaftliche und/oder technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Gaétan Lavallière, P. Geo., Ph. D., seines Zeichens Vice President von Cartier Resources, geprüft und freigegeben. Herr Lavallière ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101.Philippe Cloutier, P.Geo., President und CEOTelefon: 819 856-0512philippe.cloutier@ressourcescartier.comwww.ressourcescartier.comInvestor Relations:Relations Publiques Paradox514 341-0408Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!