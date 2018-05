Margaret Lake Diamonds verkündet Explorationsstart auf dem Diagras Grundstück

Vancouver, 30. Mai 2018 - Margaret Lake Diamonds Inc. (TSX.V: DIA; Frankfurt: M85; WKN: A2ARXY) ("Margaret Lake" oder das "Unternehmen") ist erfreut zu verkünden, dass die Exploration auf seinem Diagras Grundstück ("Diagras" oder das "Grundstück") begonnen hat, das sich in der kanadischen Provinz Northwest Territories befindet.Das Explorationsprogramm wird aus bodengestützten Gravitäts-, Magnetik- und Elektromagnetik- (EM) Messungen bestehen, die sich um historisch identifizierte Kimberlite und anderen luftgestütgestützten Anomalien mit kimberlitartigen Signaturen fokussieren. Diese bodengestützten Arbeiten werden detaillierte Daten zur weiteren Analyse und Interpretation liefern, um weitere Kimberlit-Potentiale und -Ziele zu identifizieren.Diagras ist ein Joint Venture (das "Joint Venture") zwischen Margaret Lake, welches Unternehmen als Projektbetreiber mit einem 60% Anteil fungiert, und Arctic Star Exploration Corp. (TSX.V: ADD), welches Unternehmen einen Anteil von 40% hält. Diagras befindet sich im produktiven Lac de Gras Diamantenfeld in den kanadischen Northwest Territories und nur 35 km von der weltklasse Diavik Diamantenmine entfernt. Das Grundstück liegt direkt im Trend mit den Diavik Lagerstätten, die aktuell von einem Joint Venture zwischen Rio Tinto und Dominion Diamond Diavik abgebaut werden. Das Diagras Landpaket besteht aus 18.699 Hektar aneinanderliegenden Mineralclaims, die 12 zuvor identifizierte Kimberlite beinhalten.Diagras Landpaket innerhalb dem Lac de Gras Diamantenfeld: Siehe Karten auf https://www.margaretdiamonds.com/projects/diagrasDetaillierte, moderne bodengestützte Geophysik-Techniken werden nun eingesetzt, um mögliche weitere Kimberlite oder Kimberlit-Phasen zu definieren, die vom vorherigen Explorer De Beers Canada verpasst wurden, welches Unternehmen nicht all diese Techniken einsetzte. Dieser Explorationsansatz war auch woanders erfolgreich und jüngste Beispiele beinhalten die Entdeckungen von weiteren diamanthaltigen Kimberliten am Kelvin und Faraday Kimberlitkomplex (Kennady North Projekt). Ein zweites Beispiel, das die Explorationsprämisse zusätzlich validiert, ist der Tli-Kwi-Cho DO 27, DO18 Kimberlitkomplex, der sich ebenfalls im Lac de Gras Diamantenfeld befindet. Dieser besteht aus mehreren eruptiven/intrusiven Kimberlitereignissen, von denen jedes einen unterschiedlichen Style besitzt und unterschiedliche geophysikalische Äußerungen zeigt (nur Mag, Mag und EM, Gravität, EM und Gravität).Das Joint Venture war auch erfolgreich bei der Anwendung dieser Strategie während dem Explorationsprogramm im Frühling 2017. Diese Arbeiten enthüllten Gravitäts- und EM-Anomalien in der Nähe von bekannten magnetischen Kimberliten, die überzeugende Bohrziele darstellen. Beim Jack Pine Kimberlit, eines der grössten Kimberlitkomplexe im Lac de Gras Diamantenfeld (mehr als 1,5 km in der längsten Dimension), zeigten die geophysikalischen Methoden (bodengestützte Gravität, EM und Magnetik) magnetische Kimberlitphasen, die vom vorherigen Explorer De Beers Canada angebohrt wurden, wobei nun auch ein neuer kimberlitartiger Geophysik-Ausdruck definiert wurde. Dieses Gebiet muss erst noch mit Bohrungen erstmals getestet werden. Vorherige Bohrungen woanders im Jack Pine Kimberlitkomplex haben bewiesen, dass dieser diamanthaltig ist.Ziele von grossem Interesse wurden auch 2017 am Black Spruce Kimberlit generiert. Eine Serie von Gravitätstiefs kommt direkt südlich von der bekannten magnetischen Kimberlitphase vor. Eines dieser Gravitätsanomalien bricht und stört eindeutig einen Diabas-Dyke, eine Eigenschaft ähnlich die der bekannten Lac de Gras Kimberlite.Die technischen Daten in dieser Pressemitteilung wurden überprüft und genehmigt vom Berufsgeologen Mark Fields, eine sog. Qualifizierte Person gemmäss den Statuten vom National Instrument 43-101. Margaret Lake Diamonds Inc. (TSX.V: DIA) ist ein Diamant-Explorationsunternehmen mit Fokus auf Northwest Territories, Kanada, mit zwei Explorationsprojekten. Das Margaret Lake Projekt befindet sich direkt neben Kennady Diamonds und in unmittelbarer Nähe zu Gahcho Kué, die neueste Diamantmine in Kanada, die sich im Besitz von De Beers und Mountain Province Diamonds befindet. Das Unternehmen hält auch ein 60/40 Joint Venture mit Arctic Star Exploration Corp. (TSX.V: ADD), um das Diagras Grundstück zu explorieren, das aus 23 Claims besteht, die eine Fläche von 18.699 Hektar umfassen und sich inmitten vom Lac de Gras Diamantenfeld befinden. 