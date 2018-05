Sprunghafter Anstieg der "physischen Auslieferungen" am COMEX-Silbermarkt

Wir haben in der Vergangenheit bereits mehrfach über den Prozess der "physischen Auslieferung" der am Silbermarkt der COMEX gehandelten Futures geschrieben. Da allerdings die Anzahl der "Lieferungen" für den Mai-Kontrakt 2018 auf den höchsten Wert seit 2007 gestiegen ist, dachten wir, es wäre an der Zeit, dieses Thema erneut aufzugreifen.Doch zunächst ein Disclaimer: In diesem Artikel werden keine überzogenen Spekulationen über einen hypothetischen "Zusammenbruch der COMEX" angestellt. Wir wollen lediglich die Zahlen und Fakten betrachten, um zu sehen, ob sich daran irgendein erwähnenswerter Trend ablesen lässt. Die beiden letzten Artikel, die wir zu diesem Thema veröffentlicht haben, finden Sie hier und hier (englisch).Was also ist der Grund für dieses Update? Der Monat Mai ist ein sogenannter Liefermonat am Silberterminmarkt der COMEX, und die Gesamtzahl der "auszuliefernden" Futures hat mit 7.157 Kontrakten den höchsten Stand seit Dezember 2007 erreicht. Dies entspricht der "Lieferung" von 36 Mio. Unzen Silber.Der obenstehende Chart zeigt den allmählichen Trend zu mehr "Auslieferungen" im Laufe der letzten Jahre. Wie Sie unten sehen können, hat mit der Zahl der insgesamt ausstehenden Kontrakte (Open Interest) auch die Zahl der "ausgelieferten" Kontrakte zugenommen.