TD Securities erwartet deutlich höhere Platinpreise im nächsten Jahr

Die kanadische Investmentbank TD Securities rechnet damit, dass unterstützende Angebots- und Nachfragefaktoren die Preise der Platingruppenmetalle in den kommenden 18 Monaten nach oben treiben werden. Dies geht aus einem aktuellem Artikel von ScrapRegister.com hervor. Auch die Positionierung langfristig denkender Investoren in diesem Sektor werde sich voraussichtlich positiv auswirken.Es sei allerdings davon auszugehen, dass sich das derzeit bei Anlegern äußerst unbeliebte Platin in dieser Zeit besser entwickelt als Palladium. Das Metall könnte nach Einschätzung der Analysten bis zum vierten Quartal 20% zulegen. In den letzten drei Monaten des nächsten Jahres soll der Preis im Schnitt 26% über dem aktuellen Niveau liegen.Die TD Securities prognostiziert den schrittweisen Anstieg des Preises in der zweiten Jahreshälfte 2018 aufgrund eines deutlich geringen Minenangebots, einer Stabilisierung der Industrienachfrage, eines etwas schwächeren Dollars und einer für die Edelmetalle günstigeren US-Geldpolitik.Im vierten Quartal 2019 soll der Kurs dann im Durchschnitt bei 1.150 $ je Unze liegen. Auch höhere Kurse seien gegen Ende des Jahres möglich, wenn sich das Angebot im Verhältnis zur Nachfrage verknappt. Für Palladium sagen die Marktbeobachter den gleichen Durchschnittskurs vorher.© Redaktion GoldSeiten.de