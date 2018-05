Venezuelas Hyperinflationsproblem in Perspektive gerückt

Zu Beginn des Monats hat die von der Opposition dominierte Nationalversammlung Venezuelas einen Bericht veröffentlicht, der zeigt, dass die jährliche Inflationsrate des Landes im Laufe des letzten Jahres auf unvorstellbare 13.779% angestiegen ist.Wie Niall McCarthy von Statista anmerkt, stimmen diese Werte mit einer Prognose des Internationalen Währungsfonds überein. Er veranschaulichte die Daten in der folgenden Infografik, aus der hervorgeht, dass die jährliche Inflationsrate Venezuela in diesem Jahr bei mehr als 13.860% liegen wird. Die Grafik zeigt die Inflation in Venezuela im Vergleich zur aktuellen Lage in anderen Staaten. Verwendet wurden die Hochrechnungen und Daten des IWF.Steve Hanke, ein Professor für Angewandte Wirtschaft an der Johns Hopkins University, hat noch höhere Schätzungen. Seinen Angaben zufolge ist die Inflationsrate während der letzten zwölf Monate sogar auf mehr als 16.000% geklettert.Obwohl Venezuela über reiche Ölvorkommen verfügt, fehlt es an liquiden Finanzmitteln. Das Land leidet zudem unter einer Lebensmittel- und Medikamentenknappheit. Seit 2015 veröffentlicht die Regierung keine statistischen Angaben zur Inflation mehr, was Kritikern zufolge einen Versuch darstellt, das tatsächliche Ausmaß des Problems zu verschleiern.Die venezolanische Währung ist unterdessen praktisch wertlos geworden. Das lässt sich schon allein daran ablesen, dass eine Tasse Kaffee vor einem Jahr 2.000 Bolivar kostete - heute wären es 200.000 Bolivar.© ZeroHedgeDer Artikel wurde am 30. Mai 2018 auf www.zerohedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.