Caledonia Mining Corp.: Benachrichtigung über Postsendung von Materialen für Jahreshauptversammlung

St. Helier, 31. Mai 2018 - Caledonia Mining Corporation plc (das Unternehmen) gibt bekannt, dass Unterlagen, die eine Benachrichtigung über die Jahreshauptversammlung, ein Informationsrundschreiben des Managements (Management Information Circular) - Antrag auf Stimmrechtsbevollmächtigte, ein Stimmrechtsbevollmächtigten-Formular und ein Begleitschreiben des Chairman des Board of Directors umfassen, an die Aktionäre des Unternehmens gesendet wurden. All diese Dokumente finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.caledoniamining.com.Die Jahreshauptversammlung wird am Mittwoch, den 27. Juni 2018, 9 Uhr (GMT) am eingetragenen Hauptsitz des Unternehmens unter der Anschrift 3rd Floor, Weighbridge House, Weighbridge, St. Helier, Jersey JE2 3NF, stattfinden.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Maurice MasonTel: +44 759 078 1139WH IrelandAdrian Hadden/Ed AllsoppTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 3204In EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-cpaital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!