Worauf Sie beim Kauf von Minenaktien achten sollten - Expertendiskussion

Die Anleger scheinen derzeit nur wenig Interesse an Gold und anderen Edelmetallen zu haben, doch Brancheninsider sind der Ansicht, dass der Sektor durchaus gute Investitionschancen bietet. In einer Podiumsdiskussion auf der International Mining Investment Conference erklärten Brent Cook, der Herausgeber des Newsletters Exploration Insights, Ivan Bebek, Vorstandsvorsitzender von Auryn Resources, und E. B. Tucker, der Chefanalyst von Casey Research, wie sie die aktuelle Lage im Goldsektor einschätzen.Alle drei Experten stimmen darin überein, dass sich insbesondere bei den Aktien der Minengesellschaften gute Einstiegschancen eröffnen. "Für Investoren ist das der einfachste Markt den es gibt, weil sie die Assets weit unter ihrem eigentlichen Wert kaufen können", meint Ivan Bebeck. "Der Einstieg in den Markt ist leicht, weil alles offensichtlich so günstig ist." E. B. Tucker weist zudem darauf hin, dass Anleger gerade dann kaufen sollten, wenn ein Vermögenswert unbeliebt ist. "Im Moment will niemand Gold haben. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um Gold zu kaufen."In Bezug auf physisches Gold ist Brent Cook jedoch anderer Meinung. "Die US- Wirtschaft und die Weltwirtschaft entwickeln sich recht gut, die Zinsen steigen - ich sehe hier keine positiven Ereignisse, die den Goldpreis nach oben treiben werden", meint der Marktbeobachter. Die Bergbauunternehmen und insbesondere die Juniors betrachtet er zum aktuellen Zeitpunkt aber ebenfalls als gutes Investment. Qualitativ hochwertige Aktien könnten derzeit zu vernünftigen Preisen und zum Teil sogar zu Schnäppchenpreisen gekauft werden.Der Experte räumt jedoch ein, dass es oft schwer ist, die wirklich vielversprechenden jungen Unternehmen zu identifizieren. Interessierte Anleger sollten sich daher umfassen informieren und nicht davon ausgehen, dass sie eines Tages einen Dümmeren finden werden, der ihnen ihre Wertpapiere abkauft. "Sie müssen etwas kaufen, dass Sie wirklich verstehen, und dabei das Ziel haben, es an jemanden zu verkaufen, der intelligenter ist als Sie, z. B. eine große Minengesellschaft", so Cook.Bei Investitionen in Bergbauunternehmen sei es zudem wichtig, auf das Management zu achten. Ivan Bebeck rät, sich die bisherige Laufbahn der Führungskräfte anzusehen. Waren die Manager auch in ihrem vorherigen Unternehmen erfolgreich, sei es wahrscheinlich, dass sie nun ebenfalls gute Ergebnisse erzielen werden.© Redaktion GoldSeiten.de