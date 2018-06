Wird "Peak Gold" zum Problem für die Minenunternehmen? - Expertendiskussion (Teil 2)

In einer Podiumsdiskussion auf der International Mining Investment Conference erklärten Brent Cook, der Herausgeber des Newsletters Exploration Insights, Ivan Bebek, Vorstandsvorsitzender von Auryn Resources, und E. B. Tucker, der Chefanalyst von Casey Research, wie sie die aktuelle Lage im Goldsektor einschätzen. Im zweiten Teil des Videos sprechen die Insider der Gold- und Bergbauindustrie darüber, wie man auch ohne Goldpreisrally Gewinne erzielen kann und was "Peak Gold" für die Branche bedeutet."Mit unserem Royalty-Unternehmen liegen wir in diesem Jahr 25% im Plus, während alle anderen Verluste verbuchen", sagt E. B. Tucker. Er weist Anleger zudem darauf hin, dass es während einer Flaute am Markt leichter ist, ein gutes Investment auszuwählen. "Heute können Sie mit dem CEO eines interessanten Unternehmens einen Kaffee trinken gehen", so der Analyst. Zudem gebe es insgesamt weniger Unternehmen als während eines Booms.Anschließend geht er auf Silber ein, das typischerweise eine deutlich volatilere Kursentwicklung aufweist als Gold. "Mit Silber können Sie in Ihrem Portfolio einen Gang hochschalten", meint Tucker. "Die Kurse mancher Goldunternehmen werden sich verdoppeln, wenn der Goldpreis steigt, aber einige Silberaktien werden ihren Wert aus gutem Grund verzehnfachen."Eine Herausforderung für die Minengesellschaften stellt der Mangel an wirtschaftlich abbaubaren Lagerstätten da. Dies zeigt sich heute u. a. an den umfangreichen Investitionen, die große Unternehmen im Junior-Sektor tätigen, weil sie hoffen, auf diese Weise ihre Reserven wieder auffüllen zu können. "Wir befinden uns an einem interessanten Punkt der Geschichte", sagt Brent Cook in diesem Zusammenhang. "Die Nachfrage steigt, die Produzenten benötigen neue Lagerstätten und wir werden diese nicht schnell genug finden, als dass die Unternehmen einen Rückgang ihrer Reserven verhindern könnten. Eine Neuentdeckung wird deshalb viel Geld wert sein."Newsletter-Autor E. B. Tucker glaubt jedoch nicht, dass das Fördermaximum bei Gold schon bald erreicht ist. Das Problem besteht in seinen Augen vor allem darin, dass die Bergbaubranche unterfinanziert ist. "Im Moment gibt es nicht einmal besonders viele Leute, die nach großen neuen Goldlagerstätten suchen. Wenn der Preis erst einmal hoch genug steigt, wird sich das ändern."© Redaktion GoldSeiten.de