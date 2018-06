Palladium: Ein neuer Anlauf

Bis April wurde Palladium in einer steilen Korrektur an die Unterstützung bei 908 USD gedrückt, ehe es von dort zu einer Erholung bis an die Hürde bei 1.052 USD kam. Hier setzte eine weitere Abwärtsbewegung ein, die von den Bullen an der 939 USD-Marke gestoppt wurde. Seit Anfang Mai arbeitete sich der Wert über die Barrieren bei 963 und 982 USD zurück. Gleichzeitig bildete sich eine symmetrische Dreiecksformation aus, die für eine baldige Richtungsentscheidung spricht. Deren Oberseite wird in dieser Woche angegriffen.Gelingt es den Bullen, die obere Begrenzungslinie der Formation, die zugleich die kurzfristige Abwärtstrendlinie seit dem Erholungshoch vom April darstellt, nach oben zu durchbrechen, wäre ein kurzfristiges Kaufsignal aktiv. Ein Anstieg bis 1.015 und 1.028 USD wäre die Folge. Hier dürfte man sich auf eine deutliche Gegenbewegung einstellen, ehe der Wert bei einem Ausbruch über 1.028 USD bis 1.052 USD klettern dürfte.Wird das Dreieck dagegen mit dem Unterschreiten der Unterstützung bei 963 USD nach unten verlassen, wäre die Erholungsphase beendet und ein Abverkauf bis 939 USD wahrscheinlich. Hier hätten die Bullen wieder die Chance, einen neuen Anstieg zu starten. Darunter käme es jedoch zu Verlusten bis 908 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG