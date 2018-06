David Brady: Goldanstieg auf 1.360 Dollar nach Ankündigung der Fed

Wie Kitco News berichtet, meinte David Brady, CEO von Global Pro Traders, dass eine Goldrally bevorstehe, bei der der Preis innerhalb von nur drei Wochen bis auf 1.360 Dollar steigen könne. Als Auslöser dafür nennt er die kommende Zinsankündigung der Fed im Juni.Sollte die Federal Reserve erneut die Zinsen heben, werden die Goldpreise sehr wahrscheinlich steigen, so erklärte Brady und deutet damit einen aktuellen Trend an. "Bisher ist Gold nach fünf der letzten sechs Zinserhöhungen gestiegen und angesichts eines Rückgangs von 1.369 Dollar auf 1.281 Dollar in den Wochen vor dem nächsten Treffen und aufgrund aller Indikatoren, die auf einen Goldpreisanstieg hindeuten, wird das sehr wahrscheinlich der Katalysator für die nächste Rally sein", so der CEO.Zusätzlich spielten ebenfalls die geopolitischen Spannungen, wie beispielsweise gerade vorherrschend in Italien und Spanien, in die Hände des gelben Edelmetalls. Durch die Krisen wären die Erwartungen einer Zinserhöhung etwas zurückgegangen. "Nach dem Treffen des Offenmarktausschusses erwarte ich jedoch in jedem Fall einen Goldanstieg, egal ob die Fed die Zinsen erneut erhöht oder nicht. Aber wenn nicht, dann könnte Gold dadurch wirklich in die Höhe schnellen", so erläuterte Brady.© Redaktion GoldSeiten.de