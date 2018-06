Goldproduktion der Vereinigten Staaten im März

Das geologische Institut der USA ( USGS ) meldete kürzlich die Produktionsergebnisse der inländischen Goldminen für den März 2018.Gemäß den aktuellen Zahlen erzielte die Bergbauindustrie des Landes im dritten Monat des Jahres einen Goldausstoß von insgesamt 17,8 Tonnen, verglichen mit einer Fördermenge von 15,5 Tonnen im Februar und 17,7 Tonnen im Januar (korrigierte Zahlen). Dies entspricht einem Plus von 14,8% im Vergleich zum Februar.Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ergab sich jedoch ein Rückgang um 9,2%: Im März 2017 waren in den USA noch insgesamt 19,6 Tonnen Gold gefördert worden.Die durchschnittliche tägliche Goldprodukten der amerikanischen Minen belief sich im März auf rund 576 kg, verglichen mit 553 kg im Februar und 631 kg im Gesamtjahr 2017.Der durchschnittliche Goldpreis von Engelhard Industries betrug im März 1.328,83US-Dollar je Feinunze und war damit 5,72 Dollar niedriger als im Vormonat. Gegenüber dem März 2017 ergab sich jedoch ein Plus von 8%.© Redaktion GoldSeiten.de