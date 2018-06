Perth Mint präsentiert Silbermünze "Dragon & Tiger"

Die australische Prägestätte Perth Mint hat auf ihrem Blog heute eine neue Anlagemünze in Silber vorgestellt. Die Münze zu 1 Unze vereint zwei zentrale Glückssymbole der chinesischen Mythologie: den Drachen und den Tiger.Der Drachen steht darüber hinaus für Macht und Reichtum und wird häufig gemeinsam mit einer flammenden Perle als Symbol für Weisheit und Erleuchtung dargestellt. Das wurde auch beim Design der neuen Münze berücksichtigt, welches die Perle im Zentrum des Motivs zeigt.Der Tiger gilt in der chinesischen Kultur ebenfalls als Glücksbringer und wird bereits seit Jahrhunderten verehrt. Da die Fellzeichnung auf der Stirn des Tieres Ähnlichkeit mit dem chinesischen Schriftzeichen für "König" hat, ist der Tiger zudem zum Inbegriff von Mut und Stärke geworden.In der Lehre des Feng Shui bilden Drachen und Tiger perfekt zueinander passende Gegenstücke, wobei der Tiger gemäß der traditionellen chinesischen Philosophie das "Yang" oder die weibliche Energie und der Drachen das "Yin" oder die männliche Energie verkörpert.Die neue Bullionmünze besitzt einen Feingehalt von 99,99% Silber und gilt in Australien als gesetzliches Zahlungsmittel. Der Nennwert von 1 Dollar sowie die Angaben zu Gewicht, Feinheit und Prägejahr sind auf der umliegenden Seite der Münze zu finden, welche von einem Porträt Queen Elizabeths II geschmückt wird.Die Auflage ist auf nur 50.000 Stück limitiert. Ausländische Interessenten können die Münze "Dragon & Tiger" beim Vertriebspartner der Perth Mint in Hongkong bestellen.© Redaktion GoldSeiten.de