Variante mit Umweg wird wahrscheinlicher

Letzte Woche schrieb ich in meinem Goldseiten Artikel folgendes:"Nach wie vor kann es im aktuellen Umfeld noch nach unten durchschlagen, ganz klar, die Möglichkeit besteht. Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Bei Gold war die erste Hürde die 1301 $, diese ist gestern genommen worden, das ist ein erstes positives Zeichen, mehr nicht. Vor uns stehen die 1333 $ als nächste Hürde, diese MÜSSEN genommen werden.Wer wie ich im mittleren 1280 $ Bereich seine Position gekauft hat, kann bereits seine Position auf Break Even stellen. Also sein komplettes Risiko aus dem Markt nehmen. Wie immer, nicht mit Knock-outs oder Optionen handeln, dass sind keine Future Preise und daher für die Umsetzung unsere Analyse nicht zu empfehlen!"Für Silber gilt das gleiche, ohne Überwindung der 16,68 $ wird ein Umweg über unsere im Chart benannten Zielbereiche wahrscheinlicher.Im aktuellen Update schreiben wir dazu folgendes:"Sowohl die Bullen als auch die verbleibenden Bären geben alles, um den Goldmarkt über die 1301 $ zu bringen beziehungsweise den Preis unter dieser Marke zu halten. Hier tobt ein richtiger Abnutzungskampf, für dessen Ausgang wir weiterhin die Bullen präferieren. Insofern diese den Markt nicht mehr unter 1287 $ fallen lassen. Darunter wird es sich nur schwerlich vermeiden lassen, dass wir das bisherige Tief noch mal unterschreiten und in den 1270 $ Bereich vordringen.Was aber nichts an unserer insgesamt Erwartung einer Bodenbildung und anschließenden Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ändert. Der gleiche Kampf wird synchron auch im GLD ausgetragen, wo wir die 123.44 $ überwinden müssen. Dies kann auf direktem Wege gelingen, solange die 122.10 $ gehalten werden. Darunter ist auch hier mit neuen Tiefs zu rechnen, in der Region 121 $. Wobei aber auch dort, dies nichts am bullischen Potenzial ändert.Die Bullen im Silber starten einen weiteren Versuch in Richtung von 16.68 $, erreichen diese aber noch nicht einmal. Wir hatten es bereits erwähnt, dass ein erneutes Scheitern an dieser Marke nur schwer zu verkraften sein wird. Insgesamt hält Silber im aktuellen Setup zwar die Chance auf einen direkten Ausbruch aufrecht, solange wir nicht unter 16.19 $ fallen.Jedoch muss man sich an dieser Stelle fragen, inwieweit man diesem Klein-Klein nachgehen will. Wir halten es nicht für zielführend. Weswegen wir schon seit Wochen zum Aufbau einer Alpha Position raten. Alle anderen Positionen, aus den letzten Zielbereichen können auf dem Einstand weiter gehalten werden.Solange wir uns in der Zone von 16.19 bis 16.68 $ aufhalten, wird es nicht möglich sein, eine weitere konkretere Einschätzung der Entwicklung vorzunehmen. Wir wissen aber, dass mit dem Ausbruch sich die Chancen auf ein bereits hinterlegtes Tief auf über 70% erhöhen werden und wir rasch Kurse deutlich jenseits der 17 $ erreichen können. Während unter 16.19 $ die Chancen auf ein erneutes Tief unter 16.07 $ auf 60% ansteigen.“Zusammenfassend kann gesagt werden, wenn Sie die Käufe im 1280 $ genutzt haben, können Sie den stopp unter die 1287 setzen, diese Marke gilt als Demarkationslinie für das imminente Anstiegsszenario ohne tieferen Umweg. Sollte die Marke fallen, erwarten wir wie oben bereits geschrieben einen weiteren Kursabsacker in den Zielbereich.Bei Silber muss die 16.19 $ halten, für das imminente Aufwärtsszenario. Sollten Sie das ganze nicht mit zeitlich begrenzen Instrumenten oder gar Knock Outs handeln, dem Klärschlamm der Finanzindustrie, können Sie Ihre Stopps präzise am Future Kurs setzen.Wer noch nicht investiert ist, dem rate ich an der Seitenlinie abzuwarten welches Szenario sich ausspielt.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de