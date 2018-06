Platin: Abwärtstrendlinie wird anvisiert

Nach einem geradlinigen, mehrwöchigen Kursrückgang an die zentrale Unterstützung bei 868 USD starteten die Bullen bei Platin Ende Mai einen weiteren Erholungsversuch. Im Anschluss an die Rückeroberung der 885 USD-Marke kletterte der Wert in den letzten Tagen auch über die Hürde bei 903 USD und erreichte die mittelfristige Abwärtstrendlinie. Zwar konnte diese trotz mehrerer Anläufe bislang nicht überschritten werden. Doch zeigen sich die Bullen beharrlich und könnten Platin in Kürze über die Trendlinie antreiben.Oberhalb der Unterstützung bei 885 USD ist der kurzfristige Anstieg intakt und ein Ausbruch über die Trendlinie und die Hürden bei 920 und 929 USD möglich. Darüber könnte sich die Erholung deutlich beschleunigen und Platin bis 941 USD und auf Sicht der kommenden Wochen bis 967 USD angetrieben werden.Bricht der Kurs des Edelmetalls dagegen unter 885 USD ein, wäre die Erholung beendet und ein weiterer Test der 868 USD-Marke die Folge. Dort könnten die Bullen einen Doppelboden ausbilden. Wird die Marke dagegen unterschritten, wäre ein weitreichendes Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 845 USD etabliert.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG