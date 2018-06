Bessere Goldpreisentwicklung im Juni - INTL FCStone

Laut Analyst Edward Meir von INTL FCStone, einem US-amerikanischen Unternehmen, das im Bereich des Risikomanagements tätig ist, solle sich Gold in diesem Monat und nach einem Rückgang unter die 1.300-Dollar-Marke im Mai besser entwickeln, so berichtet Kitco News . Zusätzlich solle die Rally des US-Dollars an Fahrt verlieren.Das gelbe Edelmetall wird im Juni wahrscheinlich in einer Spanne von 1.280 Dollar bis 1.335 Dollar je Unze gehandelt werden, so Meir. Dabei solle vor allem die abflauende US-Dollarrally dem Metall eine temporäre Pause gönnen. Die Thematik des Handelskrieges würde bei den Goldpreisen im Juni ebenfalls eine Rolle spielen."Eine sich stetig verschlechternde Handelssituation ist wohl bearisch für den Dollar. Sollte sich die Situation jedoch verbessern, könnte der Dollar steigen und Gold dabei unter Druck setzen", meinte Meir dazu. Des Weiteren sei auch auf andere geopolitische Risiken zu achten, einschließlich der Ereignisse in Italien, Spanien und Nordkorea."Das Hauptereignis fällt jedoch auf den 12. Juni, der Tag, an dem sich Präsident Trump mit dem Oberhaupt Nordkoreas treffen soll. Jeglicher Hinweis auf eine Wiederannäherung wäre insgesamt bearisch für Gold, wenn auch temporär, da politische Ereignisse üblicherweise eine kurzfristige Auswirkung auf die Preise haben", äußerte der Analyst seine Meinung.© Redaktion GoldSeiten.de