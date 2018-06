Goldpreisentwicklung laut Kitco-Umfrage: Wall Street bearisch, Main Street bullisch

Wie aus der regelmäßigen Umfrage des Nachrichtenportals Kitco News zur Stimmung am Goldmarkt am Freitag hervorging, nimmt die Wall Street eine bearische Position gegenüber der Goldpreisentwicklungen ein, während die Main Street eher bullische Entwicklungen erwartet.Dies sei vor allem auf die verbesserten Arbeitslosenzahlen in den USA zurückzuführen, die Gold weiterhin unter Druck setzen werden. Auch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die Fed trage hierzu bei.Insgesamt nahmen in der vergangenen Woche 14 Trader an der Umfrage teil. Zehn von ihnen (71%) erwarten einen Goldpreisrückgang, zwei von ihnen (14%) glauben jedoch an einen Preisanstieg oder eine Seitwärtsbewegung.Des Weiteren stimmten 578 Kitco-Leser ab. Insgesamt erwarten 296 Umfrageteilnehmer (51%), dass die Goldpreise in der nächsten Woche steigen werden. Weitere 182 (31%) sagen einen Rückgang hervor, während 100 von ihnen (17%) eine Seitwärtsbewegung erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de