LBMA meldet Zunahmen im Gold- und Silberhandel

Wie aus den kürzlich veröffentlichten Daten der London Bullion Market Association (LBMA) hervorging, stieg die Anzahl an Goldunzen, die im April verkauft wurden verglichen zum März dieses Jahres um 9,6% auf 20,5 Millionen Unzen. Das stellt einen Rückgang von 6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dar.Ebenfalls nahmen die Goldtransfers zu. Diese hatten sich im April auf 2.986 belaufen, 10,4% mehr als noch im März. Dabei wurden je Transfer durchschnittlich 6.865 Unzen gehandelt. Insgesamt wurden Goldtransfers im Wert von 27,4 Milliarden Dollar durchgeführt - ebenso ein Anstieg um 10,4%.Die Silberverkäufe erhöhten sich ebenfalls in diesem Zeitraum. Im Vergleich zum März nahmen diese um 25% auf 248,8 Millionen Unzen zu, was einen deutlichen Anstieg darstellt. Dabei wurde Silber im Wert von 3,3 Milliarden Dollar gehandelt.Den Zahlen zufolge wurden im April 1.050 Silbertransfers durchgeführt; dies stellt eine Zunahme von 26% im Vergleich zum vorherigen Monat dar. Insgesamt wurden im Rahmen der Transfers durchschnittliche 236.966 Unzen Silber gehandelt.Das durchschnittliche Gold/Silberpreisverhältnis im April 2018 betrug etwa 80,4 und blieb verglichen zum März unverändert.© Redaktion GoldSeiten.de