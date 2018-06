Peter Schiff: "Bei der nächsten Krise werden uns die Zentralbanken nicht retten können"

In einem gestern veröffentlichten Video-Interview mit dem Vermögensverwalter und Goldexperten Peter Schiff diskutiert Greg Hunter von USAWatchDog.com die aktuellen Probleme des globalen Banken- und Finanzsystems.Die Deutsche Bank, die kürzlich vom US-Einlagensicherungsfonds FDIC als potentielle "Problembank" eingestuft wurde, ist dabei nach Einschätzung von Schiff nur die Spitze des Eisbergs. "Ich bezweifle, dass die Deutsche Bank das globale Finanzsystems zum Einsturz bringen könnte, aber die Tatsache, dass sie in Schwierigkeiten steckt, ist wahrscheinlich symptomatisch für das, was den Zusammenbruch letztlich auslösen wird", sagt Schiff im Interview.Die Deutsche Bank könnte jedoch das "schwache Bindeglied" im Bankensystem sein, welches seiner Ansicht nach ohnehin durch die steigenden Zinsen bedroht ist - auch wenn viele Analysten das anders sehen. "Ich denke, dass höhere Zinsen den Wert der Bankenkredite und -sicherheiten zerstören und zu Zahlungsausfällen und Verlusten führen werden", erklärt der Marktbeobachter. Letztlich müssten die Zentralbanken wohl erneut versuchen, die Geschäftsbanken zu retten, die jedoch seit der Finanzkrise weiter gewachsen sind. Die Rettung systemrelevanter Banken wird Schiff zufolge daher bei der nächsten Krise noch schwieriger sein.Anschließend kommentiert der Experte die US-Finanzpolitik, insbesondere das Haushaltsdefizit und die neuen Handelszölle, die keineswegs ein Rezept für Wachstum seien. "Alle Probleme, vor denen Donald Trump gewarnt hatte, sind seit seiner Wahl zum Präsidenten noch größer geworden", meint Schiff. Dies würde jedoch vom Großteil der Analysten und Medien nicht erkannt, die weiterhin optimistische Stimmung bezüglich der US-Wirtschaft verbreiten."Das wird nicht gut enden", meint Schiff. "Ich glaube nicht, dass uns die [US-Notenbank] Fed noch einmal retten kann." Eine weitere Runde der quantitativen Lockerungen und erneute Zinssenkungen seien unwahrscheinlich, weil dies eine Dollarkrise auslösen würde. Für amerikanische Investoren wird es Schiff zufolge kein Happy End geben: "Entweder kommt es zu einem Marktcrash oder zu einem massiven Einbruch des Dollars bei dem Versuch, die Märkte zu retten. So oder so werden die Gewinne dann keinen echten Wert mehr haben." Anleger sollten ihr Kapital daher aus dem US-Dollar abziehen.Als sichere Alternative empfiehlt Peter Schiff physisches Gold. Wer jedoch nicht nur seine Kaufkraft erhalten, sondern von der kommenden Krise profitieren will, sollte seiner Meinung nach in die Aktien der Minengesellschaften sowie in andere Märkte weltweit investieren. Sein eigener Fonds hält u. a. Aktien in der Schweiz, in Singapur, Hongkong, Norwegen und Neuseeland. "Niemand ist perfekt, aber in diesen Ländern ist die Wirtschaft in einem verhältnismäßig guten Zustand", so der Anlageexperte.© Redaktion GoldSeiten.de