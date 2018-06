Russland will zweitgrößter Goldproduzent der Welt werden

Die großen russischen Bergbauunternehmen planen offenbar, ihren Goldausstoß in Zukunft fast zu verdoppeln. Wie RT.com kürzlich meldete, könnte die Goldproduktion aufgrund neu entdeckter Lagerstätten innerhalb der nächsten sieben Jahre bereits um 50% gesteigert werden. Bis 2030 sei sogar eine Erhöhung der jährlichen Fördermenge um insgesamt knapp 8 Millionen Unzen möglich. 2017 belief sich die Gesamtproduktion des Landes auf 8,8 Millionen Unzen Gold.Damit würde Russland von Platz drei auf Platz zwei der weltweit wichtigsten Förderländer aufrücken und Australien überholen. Das mit Abstand meiste Gold wird derzeit in China gewonnen, während Russland 2017 einen Anteil von 8,3% am globalen Minenausstoß hatte.Nach Angaben des Artikels zählen einige Regionen des Landes in Bezug auf die Entdeckung neuer Goldvorkommen zu den vielversprechendsten Gebieten der Erde. Insbesondere die Regionen Amur und Magadan stellen demnach schnell wachsende Zentren der Goldgewinnung dar, wobei auch im Fernen Osten des Landes und in Zentralrussland bedeutende Operationen zu finden sind.Der Ausbau der Minenproduktion würde auch zur Geld- und Währungspolitik der Russischen Föderation passen, die bereits seit Längerem versucht, ihre Abhängigkeit von US-Dollar zu reduzieren. Wie ZeroHedge berichtete, hat das Land seine Bestände an US-Staatsanleihen innerhalb der letzten sechs Jahre deutlich reduziert:Die offiziellen Goldreserven wurden dagegen bereits 39 Monate in Folge kontinuierlich aufgestockt:© Redaktion GoldSeiten.de