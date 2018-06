GT Gold bereitet sich auf Bohrungen in der hochgradigen Entdeckung Saddle vor

Vancouver, 4. Juni 2018 - GT Gold Corp. (TSXV: GTT) (das Unternehmen oder GT Gold) freut sich, bekannt zu geben, dass jetzt die Explorationscrews für den Beginn eines 18.000 Meter umfassenden Bohrprogramms mobilisiert werden, dessen Ziel in der signifikanten Erweiterung von zwei wichtigen Entdeckungen aus dem vergangenen Jahr im zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Tatogga besteht.- Die ersten Bohrungen werden mit zwei Bohrgeräten gleichzeitig westlich und östlich der hochgradigen oberflächennahen Goldzone absolviert; diese wurde bei Saddle South durch zahlreiche Bohrabschnitte mit hochgradiger Mineralisierung definiert, darunter 51,53 g/t Au auf 6,95 m (TTD007), 14,75 g/t Au auf 12,15 m (TTD019) und 20,02 g/t Au auf 8,25 m (TTD046).- Die Bohrungen werden Mitte Juni aufgenommen und sind angesichts des aktuellen Barmittelbestands von GT Gold in Höhe von 9 Millionen Dollar mehr als vollständig finanziert.- Das große Projekt Tatogga von GT Gold im Nordwesten von BC umfasst 425 Quadratkilometer und verfügt über ein eigenes Dreieck aus potenziellen Lagerstätten, Saddle South, Saddle North und Quash-Pass, die allesamt unweit von ausgezeichneter Infrastruktur und entlang des Trends der Mine Red Chris im Südosten liegen.Kevin Keough, President und CEO von GT Gold, sagte dazu: Wie die spannenden neuen Entdeckungen bei Saddle und anderswo in der Region Golden Triangle im vergangenen Jahr gezeigt haben, ist das Mineralpotenzial dieser Region wirklich ausgezeichnet. GT Gold wird auch in diesem Sommer wieder eine führende Rolle bei der Exploration im Nordwesten von BC einnehmen und wir errichten außerdem ein stabileres winterfestes Lager, um die Bohrsaison bis in das 4. Quartal auszudehnen.2017 wurde ein weit offenes, hochgradiges Goldsystem mit mineralisierten Abschnitten entlang einer 1 km langen, in Ost-West-Richtung verlaufenden Streichlänge bis in eine Tiefe von >500 m durch 76 Bohrlöcher (hier die ersten Bohrungen überhaupt) abgegrenzt. Von Bedeutung ist hier, dass nur zwei Bohrlöcher eine 800 Meter lange IP-Anomalie im Osten untersucht haben. Diese könnte sulfidreiche Erzgänge darstellen, wie das späte Bohrloch TTD059, das 12,12 g/t Au auf 5,83 Metern lieferte, zeigte.Zwei der letzten Bohrlöcher (TTD062 und TTD064) aus dem Jahr 2017, die auf der Ostseite von Saddle North im Abstand von 1 km niedergebracht wurden, durchteuften ein Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-System, in das teilweise Quarzerzgänge eingelagert sind. Diese Erzgänge weisen eine Gold- und Silberanreicherung auf und die Metallverhältnisse ähneln jenen bei Red Chris. Bei der Ermittlung der vorrangigen Zielgebiete bei Saddle North wird das geologische Team von GT Gold diese aufregende Entdeckung im Frühstadium, die als Motor des Mineralisierungssystems Saddle ausgelegt werden könnte, genauer untersuchen. Das System wurde 2017 auf einer Strecke von fast 3 km in Ost-West-Richtung durchschnitten.Ein weiterer Beweis für die soliden Mineralisierungsereignisse bei Tatogga stammt aus dem Gebiet Quash-Pass, das 7 km südwestlich von Saddle South liegt und einen 6 km langen Trend mit erhöhten Gold- und Silberwerten sowie den für Saddle South typischen Indikatorelementen wie Zink, Kupfer und Bismut in den Böden aufweist. Quash-Pass, wo bislang noch keine Bohrungen stattgefunden haben, besitzt viele der gleichen geologischen, geochemischen und geophysikalischen Eigenschaften wie Saddle South und die Crews werden dieses vielversprechende Gebiet in den kommenden Monaten weiter untersuchen.Nachstehend finden Sie einen Lageplan der Bohrungen von GT Gold im Jahr 2017 bei Saddle South und Saddle North oder besuchen Sie die Website des Unternehmens oder die folgende URL: http://www.marketsmartinfo.com/GTGold/GTGoldMap.jpghttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43571/GT PR11 2018 - Program Launch - FINAL - REVISED2KK approved_DE_PRCOM.001.jpegCharles J. Greig, M.Sc., P.Geo., Vice President, Exploration for GT Gold Corp. und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Der Schwerpunkt von GT Gold Corp. ist auf die Suche nach Gold im geologisch ertragreichen Gebiet der berühmten Region Golden Triangle von British Columbia gerichtet. Das Hauptaktivum des Unternehmens ist das 42.500 Hektar große Konzessionsgebiet Tatogga in der Nähe von Iskut (BC), das in der Nähe von Straßen- und Strominfrastruktur liegt. Im Jahr 2017 entdeckte das Unternehmen in seinem Zielgebiet Saddle, das sich in einem sanften Tal nur 10 Kilometer vom Highway 37 entfernt befindet, ein bedeutendes neues Gold-Silber-Vorkommen. Die Entdeckung bei Saddle besteht aus zwei Teilen: ein hochgradiges, oberflächennahes, epithermales Gold-Silber-Erzgangsystem bei Saddle South und ein großes, bedecktes mineralisiertes Kupfer-Gold-Silber-Porphyr-System in der Nähe bei Saddle North. Geolophysikalische Messungen lassen darauf schließen, dass beide Systeme weitläufig sind und die ersten frühen Bohrergebnisse weisen darauf hin, dass Saddle North Ähnlichkeiten mit der nahegelegenen Lagerstätte Red Chris aufweist. Die Entdeckung bei Saddle fand im November 2017 auf der Fachmesse Mines and Money mit dem Exploration Discovery Award für ihre Bedeutung internationale Anerkennung. Das Unternehmen hat die Unterstützung wichtiger Institutionen und wichtiger kanadischer Anleger, verfügt über einen Kassenbestand von 9 Millionen Dollar und wird in Kürze ein vollständig finanziertes, 18.000 Meter langes Programm mit Erweiterungsbohrungen in dieser aufregenden Neuentdeckung einleiten.GT Gold Corp.Kevin M. Keough, President and Chief Executive OfficerTel: (613) 622-1916Website: www.gtgoldcorp.caGT Gold Corp.Charles J. Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle Aussagen - ausgenommen Aussagen über historische Faktoren - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen kann man zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie planen, erwarten, schätzen, beabsichtigen, rechnen mit, glauben oder Variationen dieser Ausdrücke erkennen. Außerdem beinhalten sie Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen oder erzielt werden können, könnten, dürften, würden oder werden. 