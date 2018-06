Arctic Star Exploration Corp.: Abschluss der Privatplatzierung

Vancouver, 4. Juni 2018 - Arctic Star Exploration Corp. (TSX.V: ADD / FWB: 82A1 / OTCQB: ASDZF) (Arctic Star oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Privatplatzierung (die Privatplatzierung), wie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 30. Mai 2018 beschrieben, von 1.130.000 Einheiten (die Einheiten) zum Preis von 0,17 $ pro Einheit bekannt zu geben. Damit konnte das Unternehmen einen Bruttoerlös von 192.100 $ erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Aktie) und einem nicht übertragbaren Aktienkaufwarrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, im Laufe von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum eine weitere Aktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,25 $ zu erwerben. Alle Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum.Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Exploration in den Diamantprojekten Timantii und Diagras sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.Das Unternehmen hält 100 % des vor kurzem erworbenen Diamantprojekts Timantti in der Nähe der Ortschaft Kuusamo in Finnland einschließlich einer Explorationsgenehmigung für 243 Hektar sowie einer Exploration-Reservation für 95.700 Hektar. Das Projektgebiet liegt rund 450 km nordwestlich der produzierenden Diamantmine Grib in Russland. Arctic beginnt derzeit mit den Explorationstätigkeiten auf dem Projektgebiet Timantti in Finnland, wo zwei diamanthaltige Kimberlite wahrscheinlich die ersten Entdeckungen eines großen Kimberlit-Feldes darstellen. Das Unternehmen kontrolliert außerdem Diamantexplorationsgebiete in Nunavut (Stein), den North-West Territories (Diagras und Redemption) sowie ein Projekt für seltene Metalle in British Columbia (Cap).Arctic Star verfügt über ein erfahrenes Team mit Kenntnissen in der Diamantexploration, das bereits einige Erfolge in der Entdeckung erstklassiger Diamantvorkommen verbuchen kann.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS VON Arctic Star Exploration Corp. Scott EldridgeScott Eldridge, President & CEO+1 (604) 722-5381scott@arcticstar.caPatrick Power, Executive Chairman+1 (604) 218-8772Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemeldung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten auch, dass die Timantti-Projekt-Transaktion eine hervorragende Möglichkeit darstellt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!