Gold: Verkaufssignal wird bestätigt

Der Goldpreis bewegte sich in den vergangenen Monaten klar abwärts und rutschten dabei auch dynamisch durch die bei 1.307 USD liegende Unterstützung. Nach einem Zwischentief bei 1.282 USD gelang bereits eine erste Erholung, welche jedoch an der Hürde bei 1.307 USD zuletzt wieder scheiterte.Gold ist dabei, das Verkaufssignal der Vorwochen zu bestätigen. Damit besteht die Gefahr, sich verstärkt nach unten zu bewegen und den längerfristigen Aufwärtstrend bei derzeit 1.250 USD zu erreichen. Ein entsprechendes Folgeverkaufssignal wäre unterhalb der 1,282 USD gegeben. Sollte es jedoch gelingen, die 1.307 USD zurückzuerobern, würde sich Spielraum bis 1.325 USD und darüber in Richtung 1.366 USD bieten.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG