US-amerikanische Staatsschulden & Zinsausgaben erreichen neues Rekordhoch

Am letzten Tag im Mai erreichten die US-amerikanischen Staatsschulden ein neues Rekordhoch von 21,145 Billionen Dollar. Während die US-Schulden zunahmen, taten dies auch die Zinsausgaben, die in den ersten sieben Monaten des Finanzjahres um mehr als 26 Milliarden Dollar in die Höhe schossen. Das stimmt; die Regierung der Vereinigten Staaten ließ zusätzliche 26 Milliarden Dollar springen, um ihre Schulden gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu bedienen (Oktober bis April).Obwohl die US-Schulden am 31. Mai ein neues Hoch erreichten, dauerte dies beinahe zwei Monate. Lassen Sie mich das erklären. Während der Steuersaison sank die Gesamtmenge der US-amerikanischen Schulden in Realität von einem Hoch von 21,135 Billionen Dollar am 10. April auf ein Tief von 21,033 Billionen Dollar am 3. Mai. Seitdem sind die US-amerikanischen Staatsschulden stetig gestiegen (inklusive einiger täglicher Schwankungen):Wenn man ein wenig Zeit auf der Webseite TreasuryDirect.gov verbringt, werden Sie sehen, dass die Staatsschulden nicht in einer geraden Linie steigen. Es gibt Tage oder Wochen, in denen die Gesamtschulden abnahmen. Jedoch gibt es einen allgemeinen Aufwärtstrend.Nun, ein steigendes Schuldenniveau beeinflusst die Zinsen, die das US-amerikanische Finanzministerium auf seine Schulden zu zahlen hat... vor allem, wenn der durchschnittliche Zinssatz ebenfalls steigt. Laut der Webseite TreasuryDirect.gov stiegen die Zinsausgaben von 257,3 Milliarden Dollar (Oktober bis April) 2017 auf 283,6 Milliarden Dollar (Oktober bis April) dieses Jahr: