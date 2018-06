Eldorado Gold ringt mit der Trendlinie

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Der schwache Kursverlauf des kanadischen Minenunternehmen Eldorado Gold Corp. bleibt existent. Daran ändert auch die Erholungsbewegung seit April wenig. Gegenwärtig ringt die Aktie allerdings oberhalb der 1,00 USD-Marke mit der mittelfristigen Abwärtstrendlinie. Ein Ausbruch über das hoch vom 24. Mai könnte hierbei weiteres Potenzial bis 1,40 USD und darüber in Richtung der Marke von 2,00 USD freisetzen.Ein Rückfall in das Penny-Stock-Universum wäre hingegen höchst negativ. Unterhalb von 0,90 USD müsste man daher mit Anschlussverlusten bis mindestens zum Tief vom März bei 0,80 USD rechnen, bevor es in mehreren Stufen bis 0,50 USD abwärts gehen könnte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.