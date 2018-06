Gold in der Technologiebranche - Goldene Nanobots, die unser Blut reinigen

Wie auf der Webseite Schiffgold berichtet wird, sind die Verwendungen von Gold bereits so vielfältig geworden, dass das gelbe Edelmetall auch Anwendung in der experimentellen Medizin findet. So haben beispielsweise Wissenschaftler kleine goldene "Roboter" entwickelt, die theoretisch in unseren Blutkreislauf aufgenommen werden können, um beispielsweise Baktieren wie MRSA - im Volksmund auch als Krankenhauskeim bekannt - zu neutralisieren.Professor Liangfang Zhang und seine Kollegen von der University of California San Diego entwickelten diese kleinen Roboter mithilfe von goldenem Nanodraht. Diese können unter Verwendung von Ultraschall durch das Blut wandern und dann mithilfe der Membran, die sie umgibt, die Toxine neutralisieren, die von Bakterien erzeugt werden. In Zukunft, so die Wissenschaftler, wollen sie diese Nanobots an Tieren ausprobieren.Das ist jedoch nur eine der vielen Anwendungen, die das gelbe Edelmetall besitzt. Demnach ist es nicht überraschend, dass sich die Nachfrage nach Gold innerhalb der Technologie- und Industriebranche im ersten Quartal dieses Jahres um 4% gesteigert hat; das sechste aufeinanderfolgende Quartal, in dem die Nachfrage nach dem Metall zugenommen hat.Dabei macht die Medizin jedoch nur einen kleinen Teil davon aus. Das gelbe Edelmetall ist auch sehr gefragt in der Herstellung von Computern und anderen elektronischen Geräten; hier wuchs die Nachfrage im ersten Quartal 2018 um 5% im Vergleich zum Vorjahr und betrug somit 65,3 Tonnen.© Redaktion GoldSeiten.de