Peru: Fördermengen der Edelmetalle im April gesunken

Das Ministerium für Energie und Bergbau von Peru meldete kürzlich die Produktionsergebnisse des inländischen Metallbergbaus für den April 2018. Aus den Daten geht hervor, dass der Edelmetallausstoß weiterhin geringer ausfällt als im Vorjahr.Im Goldbergbau belief sich die Fördermenge im vierten Monat dieses Jahres demnach auf rund 11,3 Tonnen, was einem Minus von 4,6% gegenüber den 11,9 Tonnen entspricht, die im April 2017 gewonnen wurden. Im Zeitraum von Januar bis April wurden in Peru insgesamt 44,8 Tonnen Gold gefördert, 5,8% weniger als im Vorjahreszeitraum.Bei der Silberproduktion wurde gegenüber dem April 2017 ein Rückgang von 6,0% verzeichnet: Hier verringerte sich der Minenausstoß von rund 361,5 Tonnen auf 339,9 Tonnen. Die Gesamtfördermenge der ersten vier Monaten dieses Jahres lag bei 1.352,4 Tonnen und nahm damit 1,9% ab.Positiv entwickelte sich im April dagegen die Produktion bei einer Reihe von Industriemetallen. So wurde der Zinkausstoß den Angaben zufolge um 10,0% gesteigert, der Eisenausstoß um 7,2% und der Molybdänausstoß um 21,4%. Ein leichtes Plus ergab sich auch bei Mangan (4,9%) und Zinn (0,5%).Rückläufig waren die Fördermengen dagegen bei Kupfer (-2,8%) und Blei (-15,7%).© Redaktion GoldSeiten.de