Goldimporte Indiens bereits seit fünf Monaten in Folge rückläufig

Indien führte auch im Mai wieder deutlich weniger Gold ein als noch im Vorjahr. Dies stellte den fünften monatlichen Rückgang in Folge dar, wie Bloomberg heute unter Berufung auf einen mit den Handelsdaten vertrauten Informanten meldete, der nicht namentlich genannt werden wollte, weil die Zahlen nicht öffentlich zugänglich sind.Den Angaben zufolge verringerten sich die Goldimporte im Vergleich zum Mai 2017 um 39% und beliefen sich im vergangenen Monat damit auf 77,6 Tonnen. Im Vorjahresmonat lagen sie dagegen noch bei 126,2 Tonnen. Allerdings fielen die Einfuhren deutlich höher aus als im April, als Indien nur 52,7 Tonnen des gelben Metalls aus dem Ausland bezog.Insgesamt bleiben die Einfuhren in diesem Jahr bislang weit unter dem Niveau des Vorjahres zurück. Gemäß den von Bloomberg gesammelten Daten wurden in den ersten fünf Monaten 2018 lediglich 289,3 Tonnen Gold nach Indien geliefert, 42% weniger als im gleichen Zeitraum 2017.In den Monaten Juni bis August ist die Goldnachfrage des Landes typischerweise relativ gering, da die ländliche Bevölkerung, die den mit Abstand größten Teil der Goldkäufer stellt, aufgrund des Monsuns mit der Bestellung der Felder und anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten beschäftigt ist. Einen negativen Einfluss auf die Goldnachfrage hatte zuletzt auch die schwächere Rupie, die gegenüber dem US-Dollar in diesem Jahr fast 5% ihres Wertes verloren hat.© Redaktion GoldSeiten.de