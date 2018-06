LSC Lithium: Hochgradige und starke Ergebnisse von Pumptests bei Pozuelos / Pastos Grandes

BohrlocKoordinateErprobte SiebtiefDauerDurAbs

Toronto, 6. Juni 2018 - LSC Lithium Corp. (TSX-V: LSC) (LSC oder zusammen mit seinen Tochtergesellschaften das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es äußerst vielversprechende Ergebnisse von Pumptests erhalten hat, die Teil der fortgeschrittenen Projekterschließungsarbeiten sind, die zurzeit im Abschnitt Pozuelos seines Projekts Pozuelos / Pastos Grandes (PPG oder das Projekt) durchgeführt werden.- Konstante Pumprate von 40 m3/Std. in Bohrloch SP-2017-10W erzielt- Durchschnittsgehalt von 731 mg/l Li innerhalb von 48 Std. in Bohrloch SP-2017-10W erzielt- Bestätigung von hoher Porosität und hohem Soleertrag in klastischen Sedimenten im südwestlichen Quadranten- Hochgradiges Kerngebiet von Pozuelos in Richtung Südwesten des Salars erweitert- Intermediäre Halitzonen in Bohrlöchern SP-2017-02W und SP-2017-14W verdeutlichen weiterhin produktive Bohrlochkapazität mit konsistenten Solegehalten- Ergänzende Solechemie zwischen Pozuelos und Pastos Grandes bietet Möglichkeiten zur Prozessoptimierung- Arbeiten an PEA/PFS für Projekt PPG werden rasch durchgeführt - Abschluss der PEA für 4. Quartal 2018 erwartetIan Stalker, President und CEO von LSC, sagte: Wir sind mit dieser zweiten Reihe von Ergebnissen der Pumptests beim Projekt sehr zufrieden, da sie auf nachhaltige Pumpraten mit höheren Gehalten hinweisen, als in unserer früheren Ressourcenerklärung gemäß National Instrument 43-101 angegeben wurde. Das laufende Explorationsprogramm vor Ort liegt weiterhin im Soll und die aktualisierte Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 für den Abschnitt Pozuelos sowie die erste Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 für den Abschnitt Pastos Grandes des Projekts werden zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr erstellt werden. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Erschließungsphase des Projekts PPG nun im Gange ist und dass die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment) bis Ende dieses Jahres abgeschlossen werden soll.Dieses Pumptestprogramm wurde innerhalb von zehn Tagen ab dem 20. März 2018 durchgeführt und beinhaltete Pumptest-Bohrlöcher: SP-2017-02W, SP-2017-10W und SP-2017-14W (siehe Tabelle 1). Die Bohrlöcher wurden in unmittelbarer Nähe (weniger als zehn Meter) des vergleichbaren Diamantbohrlochs platziert, um einen Vergleich der Bohrlochleistung mit der Lithologie zu ermöglichen. Die Bohrlöcher wurden Stufentests unterzogen, um den Grundwasserleiter zu überlasten und eine geeignete Pumprate zu ermitteln, bevor ein Pumptest mit beständiger Rate über einen Zeitraum von 48 Stunden durchgeführt wurde. Alle Testbohrlöcher verzeichneten äußerst kurze Gewinnungszeiten. Alle Bohrlöcher wurden im Bedarfsfall mit einer Blende und einem Siebgehäuse verrohrt, während die Ringe der Seitenwand des Gehäuses bzw. des Bohrlochs auf der gesamten Länge eines jeden Bohrlochs mit Kies versehen wurde. Zwei Piezometer-Bohrlöcher wurden auf einer 90-Grad-Platte in einem Abstand von etwa fünf bzw. zehn Metern zu jedem Pumptest-Bohrloch gebohrt und mit einem Vier-Zoll-Siebgehäuse verrohrt. Es wurde eine Tauchpumpe mit einer maximalen Pumprate von 45 Kubikmetern pro Stunde verwendet. Die Soletests wurden während der gesamten Pumptestzeit auf Stundenbasis durchgeführt, um die mögliche Schwankung der Solechemie während der Testzeit zu ermitteln.1) RBRC = relative Solenfreisetzungskapazität (Relative Brine Release Capacity, eine Messung von Specific Yield)Das Bohrloch SP-2017-02W befindet sich im nordwestlichen Quadranten des Salars. Das Bohrloch wurde unter Anwendung eines Tricone-Systems mit einem Durchmesser von zwölf Zoll bis in eine Tiefe von 68 Metern gebohrt. Das Bohrloch wurde zwischen elf und 66,5 Meter mit einem Acht-Zoll-Stahlsiebgehäuse verrohrt, um den Halithorizont zu erproben. Die aufgezeichnete statische Höhe der Sole im Pumpbohrloch betrug 0,135 Meter, während die Höhen in den Piezometern bei 0,34 Meter in Bohrloch Pz5m bzw. bei 0,83 Meter in Bohrloch Pz10m verzeichnet wurden. Die beständige Pumprate, die innerhalb von 48 Stunden erzielt wurde, belief sich auf 38 Kubikmeter pro Stunde bei einer entsprechenden durchschnittlichen Absenkung von 28,94 Metern. Die dynamischen Höhen, die in den Piezometer-Bohrlöchern für SPz5 und SPz10 verzeichnet wurden, beliefen sich auf 3,15 bzw. einen Meter. Der in den 48 Stunden durchschnittliche verzeichnete Lithiumgehalt belief sich auf 388 Milligramm Lithium pro Liter.Das Bohrloch SP-2017-10W befindet sich im südwestlichen Quadranten des Salars. Das Bohrloch wurde unter Anwendung eines Tricone-Systems mit einem Durchmesser von zwölf Zoll bis in eine Tiefe von 100 Metern gebohrt. Das Bohrloch wurde zwischen 63 und 99 Meter mit einem Acht-Zoll-Stahlsiebgehäuse verrohrt, um den klastischen Horizont zwischen 66,6 Meter und dem Ende des Bohrlochs zu erproben. Die aufgezeichnete statische Höhe der Sole im Pumpbohrloch betrug 1,51 Meter, während die Höhen in den Piezometern bei 1,20 Meter in Bohrloch Pz5m bzw. bei 0,18 Meter in Bohrloch Pz10m verzeichnet wurden. Die beständige Pumprate, die innerhalb von 48 Stunden erzielt wurde, belief sich auf 40 Kubikmeter pro Stunde bei einer entsprechenden durchschnittlichen Absenkung von etwa 7,80 Metern. Die dynamischen Höhen, die in den Piezometer-Bohrlöchern für SPz5 und SPz10 verzeichnet wurden, beliefen sich auf 7,20 bzw. 2,06 Meter. Der in den 48 Stunden durchschnittliche verzeichnete Lithiumgehalt belief sich auf 731 Milligramm Lithium pro Liter.Das Bohrloch SP-2017-14W befindet sich im südöstlichen Quadranten des Salars. Es wurde unter Anwendung eines Tricone-Systems mit einem Durchmesser von zwölf Zoll bis in eine Tiefe von 52 Metern gebohrt. Das Bohrloch wurde zwischen neun und 51 Meter mit einem Acht-Zoll-Stahlsiebgehäuse verrohrt, um den Halithorizont zu erproben. Die aufgezeichnete statische Höhe der Sole im Pumpbohrloch betrug 1,05 Meter, während die Höhen in den Piezometern bei einem Meter in Bohrloch Pz5m bzw. bei 0,96 Meter in Bohrloch Pz10m verzeichnet wurden. Die beständige Pumprate, die innerhalb von 48 Stunden erzielt wurde, belief sich auf 19,5 Kubikmeter pro Stunde bei einer entsprechenden durchschnittlichen Absenkung von 19,9 Metern. Die dynamischen Höhen, die in den Piezometer-Bohrlöchern für SPz5 und SPz10 verzeichnet wurden, beliefen sich auf 1,76 bzw. 1,02 Meter. Der in den 48 Stunden durchschnittliche verzeichnete Lithiumgehalt belief sich auf 358 Milligramm Lithium pro Liter.In allen Fällen stimmten die restlichen Soleanalysen eines jeden Bohrlochs mit den zuvor gemeldeten Ergebnissen überein (siehe Bericht gemäß National Instrument 43-101 von LSC für Salar de Pozuelos, eingereicht auf SEDAR) und wiesen eine günstige Chemie für eine Lithiumgewinnung auf.Die Ergebnisse der Pumptests bestätigen die Daten früherer Pumptests, die im Bericht gemäß National Instrument 43-101 von LSC für Pozuelos beschrieben werden. Die Pumpdaten bestätigen das Potenzial für eine Soleproduktion mit hohen Raten in den intermediären Halitzonen sowie in der darunter liegenden klastischen Zone im südwestlichen Teil des Salars. Weitere Pumptests an anderen Standorten, um Daten für die Bewertung der hydrogeologischen Eigenschaften auf der gesamten Seite und in der Tiefe des Salars zu erfassen, sind im Gange.LSC hat das Auswahlverfahren hinsichtlich des Technikunternehmens abgeschlossen. Die leitenden Techniker für die PEA und die anschließenden Studien werden in Kürze bekannt gegeben werden. Die PEA für das Projekt PPG soll im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden, gefolgt von einer vorläufigen Machbarkeitsstudie bis Mitte 2019. Das Hauptaugenmerk der Studien wird auf die Verwendung der vielversprechenden Ergebnisse dieser Pumptests gerichtet sein, wobei eine selektive Gewinnung der Ressource sowie eine Optimierung des Zufuhrgehalts zu den Salinen angestrebt werden.Soleproben wurden in Ein-Liter-Flaschen entnommen, versiegelt und täglich an das Analyselabor gesendet. Die Probendaten hinsichtlich Entnahmedatum und -uhrzeit, Probennummer, Pumprate sowie anderer Faktoren wurden in der Datenbank aufgezeichnet. Die Probenanalysen wurden von Alex Stewart Argentina (ASA) in Jujuy (Argentinien) unter Anwendung von ICP-, gravimetrischen, potenziometrischen und volumetrischen Methoden durchgeführt, wie in einer Pressemitteilung von LSC vom 10. April 2017 beschrieben wird. ASA ist von LSC unabhängig, kann eine umfassende Erfahrung bei der Analyse von Lithiumsole vorweisen und ist gemäß den Bestimmungen zur Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung von ISO 17025 sowie ISO 9001 zertifiziert.LSC wendet ein gut entwickeltes QA/QC-Programm an. Zertifizierte Standardproben werden ebenso wie Doppelproben in einem Verhältnis von mindestens 1:20 in Probensätze eingefügt. Auch Leerproben werden in einem Verhältnis von mindestens 1:20 eingefügt. LSC verwendet destilliertes Wasser als Leerproben. Als sekundäres Prüflabor wird ALS Global oder SGS Argentina verwendet, um die Ergebnisse der primären Labors zu überwachen. Sowohl ALS Global als auch SGS Argentina sind gemäß den Bestimmungen von ISO 17025 und ISO 9001 zertifiziert und von LSC unabhängig.Diese Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von Donald H. Hains, P.Geo., erstellt und genehmigt wurden. Herr Hains ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und von LSC unabhängig. Herr Hains hat alle Probennahme-, Analyse- und Testdaten, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zugrunde liegen, mittels Vor-Ort-Inspektion während der Bohrungen verifiziert. Dabei wurden auch Fotos des Bohrkerns geprüft, um die Lithologie zu verifizieren, Analysezertifikate mit der Analysedatenbank verglichen und die Pumptestdaten geprüft. Es gibt keine Bohrungen, Probennahmen, Gewinnungen oder andere Faktoren, die die Genauigkeit und Verlässlichkeit der Daten erheblich beeinträchtigen könnten.LSC Lithium hat ein umfassendes Portfolio an vielversprechenden lithiumreichen Salaren zusammengestellt und richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erschließung seiner wichtigsten Projekte: Pozuelos und Pastos Grandes, Salar de Rio Grande und Salar de Salinas Grandes . Alle Konzessionsgebiete von LSC befinden sich im Lithiumdreieck, einem Gebiet am Schnittpunkt zwischen Argentinien, Bolivien und Chile, wo die weltweit reichhaltigsten Lithiumsolelagerstätten vorgefunden werden. LSC Lithium verfügt über ein Landpaketportfolio mit einer Größe von insgesamt 300.000 Hektar, was einem umfassenden, vielversprechenden Lithiumsalar in Argentinien entspricht.Ian Stalker, President & Chief Executive Officer40 University Avenue, Suite 605Toronto ON, Canada M5C 2W7(416) 304 9384E-Mail: info@lsclithium.comWeb: lsclithium.comZukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen, enschließlich Aussagen hinsichtlich zeitlicher Planung und erwarteter Erstellung einer PEA für das Projekt PPG, Ergebnisse und Verwendung der Daten aus den Pumptestarbeiten auf Pozuelos, Machbarkeit, zeitlicher Ablauf und erfolgreicher Abschluss des Bohrprogramms und der seismischen Untersuchung auf dem Projekt PPG, zeitlicher Ablauf und Wahrscheinlichkeit der Verlegung der Unterkünfte nach Pozuelos, zetilicher Ablauf der Ingenieursarbeiten auf dem Projekt PPG, LSCs insgesamt enthaltener Lithiumbestand sowie die Machbarkeit, weitere Ergebnisse für die Konzessionsgebiete des Unternehmens zu liefern. Die Verwendung von Begriffen wie könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, werden, geplant, geschätzt und ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen von LSC hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Ob die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen den Erwartungen von LSC entsprechen, unterliegt einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich Faktoren, die den Annahmen des Managements zugrunde liegen, wie etwa Risiken in Zusammenhang mit: Besitzrechten, Genehmigungen und Behörden; Explorationen und der Ermittlung von Ressourcen oder Reserven in den Konzessionsgebieten von LSC; der Volatilität von Lithiumpreisen und des Lithiummarktes; Wechselkursschwankungen; der Volatilität des Aktienkurses von LSC; dem Erfordernis weiterer beträchtlicher Gelder für Erschließungsarbeiten, die möglicherweise nicht verfügbar sind; Änderungen der nationalen und lokalen Rechtsprechung, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungsbestimmungen oder Steuergesetze und deren Umsetzung; behördlichen, politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Argentinien oder anderen Ländern; Rechtsstreiten; Streitigkeiten hinsichtlich Besitzrechte, Konzessionen oder Lizenzen in Zusammenhang mit den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Beteiligung besitzt; enormen Kostensteigerungen oder Schwierigkeiten mit der Erschließung, der Genehmigung, der Infrastruktur, dem Betrieb oder der Technik in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens; sowie Risiken und Gefahren in Zusammenhang mit der Erschließung und dem Abbau in einem der Konzessionsgebiete des Unternehmens. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zum jeweiligen Zeitpunkt getätigt und LSC ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren weder infolge von neuen Informationen, noch infolge von zukünftigen Ereignissen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung. 