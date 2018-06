Silber könnte in Zukunft 21-Dollar-Marke knacken - Sprott Asset Management

Wie Kitco News berichtete, sieht Maria Smirnova, erfahrene Portfoliomanagerin bei Sprott Asset Management, noch immer Wachstumspotenzial für Silber. Dies sei vor allem auf die steigende industrielle Nachfrage zurückzuführen. Sie bleibt dem grauen Edelmetall gegenüber optimistisch und erwartet sogar einen Anstieg auf 21 Dollar je Unze; das wäre eine Zunahme von 26% verglichen mit den aktuellen Preisen."Silber kann der hochtechnologischen Autoindustrie danken, die die weltweite Umschichtung zur solarbetriebenen Elektrifizierung reflektiert und weiter vorantreibt," so Smirnova und erwähnt, dass die wachsende industrielle Nachfrage der Automobilbranche einen wesentlichen Antreiber für das graue Edelmetall darstellen wird.Die Automobilindustrie sei im letzten Jahr bereits um 5% gewachsen, wohingegen der Verbrauch von Solarenergie um ganze 19% zugenommen hätte. Sowie die Technologie stetig voranschreite, so würde auch die Nachfrage der Automobilbranche zunehmen, was sich wieder positiv auf Silber auswirken wird, meint die Portfoliomanagerin. "Je mehr Technologie es gibt, desto mehr Silber wird man in den Fahrzeugen wiederfinden; vor allem in der Schutzausrüstung für die Fahrer."© Redaktion GoldSeiten.de