Mongolei kündigt Kampagne zur Erhöhung der Goldreserven an

Die Zentralbank der Mongolei hat in dieser Woche unter dem Namen "National Gold to the Fund of Treasures" eine neue Initiative gestartet, die zum Ausbau der Goldbestände des Landes beitragen soll. Wie die chinesische News-Webseite XinhuaNet.com meldete, ist die Kampagne Teil eines übergreifenden nationalen Goldprogramms, welches auf die Förderung der Goldindustrie und die Steigerung der Minenproduktion abzielt.Im Rahmen der fünfmonatigen Kampagne sollen sowohl Goldproduzenten als auch Privatpersonen dazu angeregt werden, mehr Gold an die Zentralbank sowie an die Geschäftsbanken des Landes zu verkaufen, um die Goldreserven im Bankensystem zu erhöhen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres erwarb die mongolische Zentralbank bereits 3,2 Tonnen des Edelmetalls von verschiedenen Unternehmen und Einzelpersonen.Darüber hinaus sollen im Zuge der Kampagne auch rechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Goldhandel geklärt und entsprechende Gesetze und Regulierungen ausgearbeitet werden.Bis 2020 strebt die Mongolei zudem die Steigerung der inländischen Goldproduktion auf 25 Tonnen pro Jahr an - ein Niveau, das zuletzt 2005 erreicht wurde.© Redaktion GoldSeiten.de