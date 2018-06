Kibaran Resources Ltd.: Ermutigende Entwicklungen in Tansania

Perth, 7. Juni 2018 - Kibaran Resources Ltd. ("Kibaran" oder das "Unternehmen") (Frankfurt WKN: A1C8BX, ASX: KNL) freut sich über die jüngsten Nachrichten und Ereignisse in Tansania zu berichten.- Neue Bergbaukommission vom Rohstoffminister Angellah Kairuki ins Leben gerufen- 7.000 Bergbaulizenzen zur Förderung des Bergbausektors genehmigt- Gespräche über Epanko-Projektentwicklung bei Treffen mit Rohstoffministerium und Bank von Tansania- Der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK) eröffnet Büro in Daressalam- Japanische und deutsche multinationale Unternehmen bekennen sich zu neuen Investitionen in TansaniaNach der Ernennung der neuen Vorsitzenden der Bergbaukommission, Professorin Idris Kikula, durch den tansanischen Präsidenten, Dr. John Pombe Magufuli, hat der Minister für Rohstoffe, Angellah Kairuki, die Bergbaukommission offiziell ins Leben gerufen. Die Kommission wird für die Organisation und Verwaltung des Bergbausektors in Tansania verantwortlich sein. Die Initiierung der Kommission trifft zusammen mit der Bestätigung, dass die Bergbaukommission das Verfahren zur Erteilung von etwa 7.000 Bergbaulizenzen eröffnet hat. Diese waren seit Juli vergangenen Jahres ausgesetzt gewesen, als die tansanische Regierung einen Genehmigungsstopp für neue Lizenzen verhängt hatte.Kibaran begrüßt diesen positiven Schritt, welcher einen Neustart der Explorations- und Entwicklungsprogramme, die durch die eingeführten Änderungen im vergangenen Jahr beeinträchtigt worden waren, ermöglichen soll. Professorin Idris Kikula hat angekündigt, dass die Bergbaulizenzen an die jeweils gebietsbezogen zuständigen Bergbauämter verschickt worden sind.Die Bildung und der Arbeitsbeginn der neuen Bergbaukommission ebnet Kibaran den Weg, um seine Entwicklungsstrategie für das Epanko Graphitprojekt zu präsentieren, und bestätigt Belange der neuen Bergbaugesetzgebung, besonders diejenigen, welche die Finanzierung von neuen Bergbaubetrieben in Tansania betreffen. Im Zusammenhang mit diesem Verfahren hat sich das Unternehmen vor kurzem mit dem Minister für Rohstoffe und auch mit der Bank von Tansania getroffen. Weitere Gespräche mit den Ministerien für Rohstoffe, Finanzen sowie Industrie, Handel und Investition sind geplant.Kibaran ist mit seinem für die Entwicklung fertig vorbereiteten 89 Millionen US-Dollar Projekt einzigartig positioniert. Das Projekt hat bereits in Übereinstimmung mit den Äquatorprinzipien eine bankfähige Machbarkeitsstudie abgeschlossen, welche den strengen Internationalen Finance Corporation Performance Standards sowie den Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltbank-Gruppe entspricht. Das Epanko Graphitprojekt wird Tansania bedeutsamen Nutzen bringen, eine direkte Beschäftigung von etwa 250 Personen und einen ökonomischen Beitrag von 500 Millionen US-Dollar bereits in den ersten 20 Produktionsjahren.Ende Mai hat das weltgrößte Chemieunternehmen, die BASF-Gruppe, einen neuen Standort in Daressalam eröffnet, um das geplante Wachstum mit Tansania zu unterstützen. Die BASF-Gruppe hatte 2017 einen Jahresumsatz von 65 Milliarden Euro, Michael Gotsche, Vice President für den Afrikamarkt, erklärte auf der Eröffnungsfeier, dass "unsere Präsenz in Tansania es uns ermöglichen wird, auf die Herausforderungen durch die wettbewerblichen Bedingungen auf dem Markt zu reagieren, während wird zugleich mehr Kunden erreichen werden". Teil der Wachstumsstrategie des Unternehmens in Afrika ist auch die Investition in lokale Standorte und lokale Produktion, vor kurzem wurden auch neue Werke in Sambia, der Elfenbeinküste und Kenia gebaut.Der Managing Director der BASF Tansania, Mats Idvall, erklärte, dass "Tansania dank seiner dynamischen und stabilen Wirtschaft eine kommerzielle und industrielle Drehscheibe darstellt und dass die Eröffnung dieses neuen Standorts das Engagement der BASF für das wachsende Geschäft mit diesem wichtigen und strategischen Markt bekräftigt".Einige Tage nach der Eröffnung von BASF Tansania hat die japanische Mitsubishi Corporation ebenfalls angekündigt, das Unternehmen sei bereit in Tansania zu investieren. Mitsubishis General Manager für Afrika, Daisuke Aoki, sagte, dass Tansania viele Chancen biete, die kein ernsthafter Investor ignorieren könne. Auf einem Treffen mit dem Investment Centre Executive Director, Herrn Geoffrey Mwambe, in Daressalam, sagte Herr Aoki, dass sein Unternehmen die Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Kraftfahrzeuge, Transport, Landwirtschaft, Bildung und Tourismus erkunde.Die Nachrichten über diese jüngsten Bekenntnisse großer deutscher und japanischer Industrieorganisationen zu Tansania stellen eine positive Entwicklung dar und bestärken die Strategie des Unternehmens sich langfristige Abnahmeverträge für Graphit sowie Finanzierungspartner in diesen europäischen und asiatischen Schlüsselmärkten zu sichern.Am 18. Mai hat der Deutsche Industrie- und Handelskammertag in Daressalam eine neue Außenstelle eröffnet, um die verstärkten Geschäftsbeziehungen zwischen Deutschland und Tansania zu fördern und zu erleichtern. Die neue Außenhandelskammer firmiert unter dem Namen AHK Services Eastern Africa Ltd.Das Büro wird von Dr. Jennifer Schwarz geleitet und wird für deutsche Unternehmen, die Geschäftschancen in Tansania suchen, eine Anlaufstelle sein. Auf der Eröffnungsfeier des neuen Büros drückte der Minister für Industrie, Handel und Investition, Herr Charles Mwijage, seine Begeisterung für die Kooperationsmöglichkeiten von deutschen und tansanischen Unternehmen, um die Handelslücke zwischen beiden Ländern zu überbrücken. Herr Geoffrey Mwambe, Executive Director des Tanzania Investment Centre, betonte, welche Wirkung solche Zusammenarbeit auf den lokalen Landwirtschafts- und Industriesektor haben könne, zwei Bereiche, die noch von vielen europäischen Investoren nicht berücksichtigt werden, während die Nachfrage in Tansania nach deutschen Technologien gleichfalls vermerkt werde.Tansania verfolgt derzeit fortschreitende Pläne zu eine signifikanten Industrialisierung seiner Wirtschaft. Diese sind Teil der "Tanzanian Development Vision 2025" und diese Ankündigungen bestätigen, dass Tansania mit stimmigen politischen Rahmenvorgaben weiterhin wichtige ausländische Investitionen zur Förderung von Beschäftigung, Bildungsentwicklung und Technologietransfer für seine Wirtschaft ins Land holen wird.Kibaran hat in der vergangenen fünf Jahren über 25 Millionen US-Dollar in Tansania investiert, hat eine bankfähige Machbarkeitsstudie über das Epanko Graphitprojekt abgeschlossen und erhält wesentliche Unterstützung von Kunden und Finanzgebern in Australien, Deutschland und Japan. Das Unternehmen bleibt zuversichtlich, dass es die Entwicklungspläne mit der tansanischen Regierung in Kürze zu einem Abschluss bringen kann und wird seine Aktionäre weiter über seine Fortschritte informieren.Mit seinem höchst profitablen und skalierbaren Naturflockengraphit und gereinigtem sphärischen Graphit ist Kibaran Resources Ltd. nun bereit für die kommerzielle Entwicklung und ist gut aufgestellt, um den wachsenden Bedarf nach Graphitprodukten in Asien, Europa und Nordamerika gewinnbringend zu nutzen.InvestorsAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002MediaPaul Armstrong, Read CorporateT: +61 8 9388 1474Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos und eine Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.