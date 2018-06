Silver Lake Resources Ltd.: Neuer Goldfund?

Silver Lake gab heute Neuigkeiten bekannt ( Link ). Silver Lake Resources hat eine westliche Ausdehnung nahe des Santa Open-Pits getestet. Der vorherige Besitzer hat sich auf die Ausdehnung in den Osten fokussiert, so dass dort bislang kaum gebohrt wurde:Die Ergebnisse sehen vielversprechend aus. Die Adern sind vergleichbar mit denen der Maxwell und Cock-Eyed-Bob Mine und bislang wurde ein Korridor mit einer Streichlänge von 250 Metern und einer vertikalen Tiefe von 250 Meter identifiziert, in die Tiefe offen:Silver Lake wird nach diesen erfolgreichen ersten 1.500 Bohrmetern das Programm dort fortsetzen und die Verlängerungen testen.Gute Neuigkeiten für Silver Lake. Der Vorstand sieht das Potential für eine weitere hochgradige Untertagemine auf dieser Zone.Das Schöne an solchen Funden bei Produzenten ist, dass diese Minen meist schnell und kostengünstig in Produktion geführt werden können, sobald ausreichend "Masse" vorhanden ist. Genehmigungen, Anlagen und Infrastruktur sind vorhanden, es muss nur sichergestellt werden, dass das Vorkommen entsprechend solide und ergiebig ist.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.