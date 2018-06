ING: Gold soll nächstes Jahr "heller erstrahlen" und die 1.400-Dollar-Marke knacken

Es sei nur eine Frage der Zeit, bis Gold schließlich über die 1.300 Dollar steige und die 1.400-Dollar-Marke knacke, so hieß es laut Kitco News in einem Bericht von INGs Rohstoffstratege Oliver Nugent. So sollen zudem ein schwächerer US-Dollar, die exzessiven US-Staatsschulden und die positive physische Nachfrage das gelbe Edelmetall unterstützen.Aktuell habe Gold nicht sichtbar auf die Ankündigungen der US-amerikanischen Zölle gegen Kanada, Mexiko und EU reagiert und das spannendste Ereignis für das Metall könnte der G7-Gipfel werden. Was dem gelben Edelmetall jedoch langfristig zum Vorteil gereichen würde, sei die mögliche Bereitschaft der Fed, die Inflation über das 2%-Ziel steigen zu lassen.Die Anziehungskraft des Goldes als sicherer Hafen schaffte es inmitten der Unsicherheiten bezüglich Italiens und des Euroraums jedoch nicht, kurzfristige Preisanstiege zu unterstützen. Laut Nugent würden sich aktuell keine der anderen kürzlichen, geopolitischen Risiken weiter auf das Edelmetall auswirken: Die italienische Politik hätte sich stabilisiert und das Treffen zwischen USA und Nordkorea sei wieder fest angesetzt.© Redaktion GoldSeiten.de