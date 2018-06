Jadar Lithium bringt Phase-I-Erkundungsprobenahmen in allen Projekten in Serbien zum Abschluss

- Das Unternehmen hat sein erstes Feldprogramm im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekt Rekovac in Serbien abgeschlossen- Das Projekt Rekovac birgt Potenzial für die Auffindung von in Sedimentgestein gelagerte Lithium- und Boratmineralisierungen, ähnlich wie in der von Rio Tinto betriebenen Lagerstätte Jadar- Die Phase-I-Erkundungsprobenahmen wurden nun in allen fünf zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekten in Serbien abgeschlossen- Die Proben aus allen Projekten wurden zur Probenaufbereitung und Analyse an ein akkreditiertes Labor von ALS in Serbien überstellt- Das Unternehmen erwartet die Ergebnisse in Kürze und wird ein Update bereitstellen, sobald die Ergebnisse analysiert wurden Jadar Lithium Ltd. (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein erstes Feldprogramm im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Projekt Rekovac in Serbien erfolgreich abschließen konnte. Das Projektgelände besteht zur Gänze aus lakustrischem Sedimentgestein aus dem Unteren und Mittleren Miozän, das Gneise und Lepidolithe aus dem Proterozoikum überlagern. An der östlichen Flanke des Konzessionsgebiets sind Granite, Aplite, Pegmatitgänge und Quarzerzgänge in die Sequenz eingedrungen. Die Kalksteineinheit Gledicki grenzt an der Westflanke an das Konzessionsgebiet an. Die Sedimentgesteine aus dem Miozän sind der Lagerstätte Jadar von Rio Tinto sehr ähnlich und das Explorationsprogramm des Unternehmens zielt auf diese Art der Lithiummineralisierung ab.Das Unternehmen hat auf dem Projektgelände ein Beprobungsprogramm mit der Entnahme von 157 Bodenproben absolviert. Ziel dieses Beprobungsprogramms ist es, anomale Zonen zu lokalisieren, die dann im Rahmen der Folgeexploration genauer untersucht werden.Alle Proben wurden zur Probenaufbereitung an das Labor von ALS in Bor überstellt, von wo aus sie an eine Einrichtung von ALS mit geeigneter Analysekapazität in Bezug auf die Lithium- und Boratanalyse geschickt werden.Das Unternehmen hat jetzt sein Phase-I-Erkundungs- und Kartierungsprogramm in allen fünf seiner Projekte in Serbien zum Abschluss gebracht. Sobald die Ergebnisse vorliegen und analysiert wurden, wird das Unternehmen ein Update veröffentlichen.Luke Martino, Non-Executive ChairmanTel: +61 8 6489 0600E: luke@jadarlithium.com.au311-313 Hay Street Subiaco,Western Australia 6008T:+61 (0) 8 6489 0600F: +61 (0) 8 9388 3701www.jadarlithium.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!