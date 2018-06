Berkeley Energia Ltd.: Uran-ETF-Position gesäubert?

Am Montag hatte ich Ihnen Infos über die Neugewichtungen beim URAN-ETF (USA: URA) geliefert:Laut meinen Berechnungen hätte der Uran-ETF einen Überhang von 16,43 Millionen Aktien an Berkeley Energia , den es zu reduzieren gibt, soweit das Fondsvolumen gleichbleibt. Heute haben wir in Sydney einen Tagesumsatz von über 17 Millionen Aktien gesehen! Ich habe mich kurz ans Telefon gehängt und meine Infos bestätigen, dass Investoren aus London die Position vom Uran-ETF übernommen haben!Mission completed!Es gibt Firmen, die sind planlos und es gibt Firmen, die wissen wie man es macht. Das Management von Berkeley hat sich über die neuen Gewichtungen im Uran-ETF gekümmert und die Aktie wurden in einem Block an Investoren in London verkauft.Seit gestern ist Berkeley an der LSE notiert und somit im höchst möglichen Segment der Londoner Börse. Im Uransektor selbst sieht es gut aus. Der Spot-Preis zieht an, die Kasachen kürzen die Produktion und angeblich soll ein neuer Uran-Fonds aufgelegt werden, der bis zu 8 Millionen Pfund Uran aus dem Spot-Markt herauskaufen will.Die Kapitalerhöhung beim Uranium Participation Fonds wurde mit 23 Millionen CAD überzeichnet abgeschlossen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.